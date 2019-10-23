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برلمان

برلماني يكشف سبب رفع بريطانيا لحظر السفر عن شرم الشيخ

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 12:38 م
شرم الشيخ
شرم الشيخ
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معتز الخصوصى

قال النائب أمين مسعود ، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أن قرار بريطانيا برفع حظر السفر عن منتجع شرم الشيخ أثلج صدورنا ، متوقعا ان يتبع هذا القرار خطوات من دول اخرى تسير على نهج بريطانيا.

وأشار مسعود فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا القرار جاء نتيجة لجهد مشكور من القيادة السياسية والأجهزة الأمنية مع الجانب البريطانى للتدخل لإنهاء قرار الحظر.

وأوضح عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أننا كنا نتمنى ان نرى دور لوزيرة السياحة فى هذا القرار، إلا أنه للأسف وجدنا أن وزارة السياحة غير موجودة على الخريطة السياحية.

وأكد أن هذا القرار سيكون له جوانب إيجابية من خلال إستعادة عافية الإقتصاد المصرى وزيادة حجم الإستثمارات الأجنبية فى مصر خلال الفترة المقبلة.
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