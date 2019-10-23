انتظام العمل فى جميع المصالح الحكومية ومديريات الخدمات بمجالس المدن بشمال سيناء

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على انتظام العمل اليوم الاربعاء ، فى جميع المصالح الحكومية والخدمية والمدارس على مستوى المحافظة .



وأعلن المحافظ، أن المرافق العامة مستمرة فى آداء خدماتها للمواطنين فى مختلف القطاعات .. وذلك بالرغم من الظروف الجوية التى تشهدها المحافظة منذ الليلة، مشيرا الى متابعة انتظام العمل والدراسة والتأكيد على المرافق العامة لخدمة المواطنين ، وأنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى المحافظة ومجالس المدن ومديريات وأجهزة الخدمات فى مواجهة الظروف الجوية .. وأن توجيهاته باستمرار استعداد كافة المرافق الخدمية ومجالس المدن لأية تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية ، ويتم متابعة الموقف لحظة بلحظة بالتنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية والفرعية والأرصاد الجوية .



وأضاف أنه جارى ازالة آثار الأمطار لتيسير حركة المرور .. حيث تقوم سيارات ومعدات الحملة فى المحافظة بالتعاون مع سيارات ومعدات مجالس المدنى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمتابعة أماكن تجمع مياه الأمطار فى مختلف الشوارع والميادين العامة ويتم تسليك بالوعات تصريف وشفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسة والفرعية والميادين العامة وازالة كافة المعوقات الناتجة عن مياه الأمطار .



و أكد العميد أسامه الغندور، السكرتير العام للمحافظة ، أن هناك متابعة مستمرة للظروف الجوية واتصالات دائمة مع غرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والأجهزة المعنية وعلى رأسها الموارد المائية والري..مشددًا علي إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ورفع درجة الاستعداد في غرف العمليات بمجالس المدن والمديريات والإدارات المركزية المعنية والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية في الديوان.



وأكد علي انه تم الاستعانة بمعداتها تحسبا لاي تدخل عاجل كما تابعت لجنة من إدارة الري بالمحافظة ،مخرات السيول بمناطق الوديان بوسط سيناء ، الي جانب أعمال الحماية من أخطار السيول بمدينة العريش، والانتهاء من أعمال تطهير لمجري وادي العريش من الزراعات والزالة اي معوفات امام مياه السيول بالجريات في اتجاه البحر.



من جانبه.. قال العميد ماجد محمد احمد ، رئيس مدينة العريش ، أنه تم عمل خريطة بالمناطق التي تتجمع فيها تواجد مياه الامطار بالشوارع الرئيسية بمدينة العريش ، وخاصة المنطقة المواجهة لمبنى الرقابه ،، وأمام ديوان عام المحافظة ، و أسفل كوبري الوصول الى أبو صقل ، وقرب المستشفي العسكري نهايه شكري القوتلي.



وأوضح رئيس مدينة العريش انه تم التأكيد علي تسليك بالوعات صرف مياه الأمطار ، التأكيد علي تحقيق الاتصال بغرفه عمليات المحافظة لسرعة تلقي الإخطارات والبلاغات،وجاهزية فرقه التدخل السريع بمعداتها بجراج المجلس ، مشيرا الي أن معظم بالوعات الأمطار تعمل بكفاءة