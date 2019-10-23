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تعليم

عقب موجة الطقس السيئ.. مدير تعليم بورسعيد يتفقد المدارس للاطمئنان على سلامتها

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 12:41 م
الطقس السئ
الطقس السئ
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قســم التعليم
قام الدكتور نبوى باهى مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد اليوم بجولة للاطمئنان على أوضاع مدارس المحافظة والطلاب والعاملين بها بمصاحبة علاء الدسوقى مدير عام ادارة التعليم العام عقب موجة الطقس السيئ التى ضربت المحافظة فجر اليوم.

حيث زار مدير المديرية العديد من مدارس المحافظة ، متفقدا جوانب الامن والسلامة بالمدارس بهدف التعامل الجيد مع الظروف الطارئة .

وأكد على دور مديري المدارس وأهمية استشعار كونهم قادة تربويين ، للتعامل مع الحالات الطارئة والتنسيق المستمر مع إدارة الأمن المركزية حال وقوع أى مشكلات.

كما ناقش باهى مع مديرى المدارس الإجراءات الإحترازية التى اتخذتها إدارات المدارس ، لتفادى أى مخاطر قد تحدث نتيجة الامطار الغزيرة التى هطلت على المحافظة فجر اليوم ، لضمان الحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين بالمدارس وتوفير بيئة تربوية آمنة.

وفى نفس السياق قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد فجر اليوم تعطيل الدراسة بقرى الجنوب وبحر البقر و الغرب فقط ، حرصا على سلامة الطلاب والمعلمين بالإضافة إلى رفع الغياب بجميع مدارس المحافظة نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وكانت قد تعرضت محافظة بورسعيد إلى موجة من الطقس السيئ صاحبها هطول أمطار رعدية غزيرة وبرق ضربت أنحاء متفرقة من المدينة الساحلية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.
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