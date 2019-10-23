Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ إيشارب ملون وفستان.. دانا حمدان تتألق بإطلالة مختلفة

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 12:57 م
صدى البلد
Advertisements
نهى هجرس
نشرت الفنانة دانا حمدان، ستورى جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جديدة.

وظهرت دانا حمدان، بفستان طويل باللون الأبيض أوف شولدر، وبتفصيلة تبرز عن جمال رشاقتها، واعتمدت فى الميكاب على جمال بشرتها مع وضع لمسات رقيقة من المسكارا السوداء للرموش وأحمر شفاة باللون الروز اللامع الذى يبرز جمال ملامحها.

وتركت دانا حمدان، شعرها الأسود متطاير بين كتفيها ووضعت فوقه إيشارب باللون الأخضر ومشجر بالألوان البنية التى تتناسب مع إطلالتها.
بـ إيشارب ملون وفستان.. دانا حمدان تتألق بإطلالة مختلفة
Advertisements

ترشيحاتنا

صدمة للعائلة الحاكمة في بريطانيا.. هاري وميجان ماركل يتنازلان عن الحياة الملكية

رئيس حي يرتدي زي العمال ويرفع آثار الأمطار في الزقازيق.. صور

الأرصاد الجوية تعلن موعد انتهاء حالة عدم الاستقرار في الطقس.. فيديو

بـ فستان ذهبي قصير.. نرمين الفقي تشعل مواقع التواصل

مصرع سيدة أثناء نزحها مياه الأمطار من أعلى سطح المنزل بزفتى

تحول إلى مأتم.. مصرع عروسين في ليلة زفافهما بالغربية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ إطلالة محتشمة.. زوجة حماقى فى أحدث ظهور لها

بسببها تنعم المملكة بالثراء.. معمر سعودي يكشف حكاية الأرملة والملك عبد العزيز

لليوم الثاني.. غرق شوارع مدينة نصر في مياه الأمطار.. فيديو وصور