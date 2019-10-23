بـ إيشارب ملون وفستان.. دانا حمدان تتألق بإطلالة مختلفة

نشرت الفنانة دانا حمدان، ستورى جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جديدة.



وظهرت دانا حمدان، بفستان طويل باللون الأبيض أوف شولدر، وبتفصيلة تبرز عن جمال رشاقتها، واعتمدت فى الميكاب على جمال بشرتها مع وضع لمسات رقيقة من المسكارا السوداء للرموش وأحمر شفاة باللون الروز اللامع الذى يبرز جمال ملامحها.



وتركت دانا حمدان، شعرها الأسود متطاير بين كتفيها ووضعت فوقه إيشارب باللون الأخضر ومشجر بالألوان البنية التى تتناسب مع إطلالتها.