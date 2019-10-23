شاهد.. تعليقات الفنانين على شدة الأمطار

نشر العديد من الفنانين أمس واليوم، صورا عبر خاصية "ستوري" على حسابهم الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وتداول البعض الأدعية وتصوير الأمطار.



ونشرت الفنانة نيلي كريم صورا لأمطار من حديقة منزلها صباح اليوم، كما نشرت ميريهان حسين أمس فيديو للمطر من بيتها عبر حسابها الشخصي.



ونشرت أسما شريف منير أدعية المطر، كما نشرت الفنانة زينة صورة تحمد الله بعدد حبات الماء.