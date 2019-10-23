المشاركون في مؤتمر القصة الشاعرة: نرفض كل أشكال التطبيع مع إسرائيل

أكد المشاركون في مؤتمر القصة الشاعرة بعنوان "القصة الشاعرة بين سيكولوجية الإبداع والنص الجامع"، والذي استضافته جمعية مصر الجديدة برئاسة د. فاروق الجوهري، كافة أشكال العنف والإرهاب، وتأييد دور الدولة ومؤسساتها الرسمية في الحفاظ على أمن الوطن، ورفض كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.





وأوصى المشاركون -بحسب بيان- على سرعة إنشاء ملف تعريفي شامل للقصة الشاعرة وسماتها الفارقة عن الأجناس الأدبية الأخرى، شاملا المطبوعات والإصدارات التي تخص القصة الشاعرة إبداعا ونقدا وتوثيقا، وتقديمه إلى أقسام اللغة العربية وآدابها في الجامعات المصرية والعربية، و وسائل الإعلام المعنية بالأدب على تعدد مستوياتها، والأدباء والنقاد الفاعلين في الساحة الأدبية.





وأشاروا إلى ضرورة ترجمة الملف التعريفي للقصة الشاعرة إلى لغات أخرى وتقديمه إلى المنصات العلمية المعنية بالأدب في مختلف دول العالم، كما أوصى المشاركون بتدشين موقع إلكتروني يكون بمثابة مخزن للقصة الشاعرة، يحتوي على تبويبات شاملة لكل ما يتعلق بالقصة الشاعرة من إبداع ونقد وتوثيق، ويكون مصدرا رسميا للباحثين والمهتمين بالقصة الشاعرة، فضلا عن إقامة ورش تدريبية للمهتمين من المبدعين في الجامعات والهيئات المعنية بالأدب والثقافة، وتنظيم المسابقات للقصة الشاعرة على مستويات متعددة، وتأكيد حضور القصة الشاعرة كمحور رئيس في المؤتمرات الأدبية المختلفة على المستويات الرسمية المصرية والعربية.





وعلى هامش المؤتمر الذي أقيم على مدار يومين تم تكريم عدد من الرموز الأدبية والإعلامية في مقدمتهم د. عصام شرف، د. منير فوزي، د. ربيحة الرفاعي "الأردن"، د. حسين مناور "الأردن"، ود. علاوة كوسة "الجزائر"، الشاعرة صباح تفالي "المغرب"، ود. صبري أبو حسين، الأديب نشأت المصري، د. أميمة منير جادو، د. حسن مغازي، د.عبدالله رمضان، وعز الرجال فاروق مدير الموهوبين والتعليم الذكي بالقاهرة، ود. جيهان حسن مدير عام ثقافة القاهرة، والباحث مصطفى عمار، والمهندس فؤاد عدلي مدير مكتبة المستقبل.



