نقل البرلمان: نتابع تداعيات سقوط الأمطار وتأثيرها على تعطل حركة المرور

أعلنت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد، أنها تتابع تداعيات سقوط الأمطار منذ أمس واليوم، وما تسبب في تعطل حركة المرور في عدد من مناطق محافظة القاهرة.





وأكد هشام عبد الواحد، رئيس اللجنة، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه على تواصل دائم مع غرفة العمليات بوزارة النقل، لمتابعة حل مشكلات تعطل وسائل النقل والمواصلات، حرصًا على مصالح المواطنين.





وأشار عبد الواحد فى بيان صحفى له، إلى أن اللجنة تتابع انتظام حركة القطارات والمترو وكذلك النقل العام، من أجل إنهاء أي مشكلات تعوق الحركة.





وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، أنه يتم أيضا متابعة حركة السير بالطرق الإقليمية، لمتابعة أي أعطال قد تؤثر على حركة النقل.



