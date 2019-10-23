عميد معهد دول حوض النيل يكشف أبرز الملفات على طاولة القمة الروسية الأفريقية

أكد الدكتور عدلي سعداوي، عميد معهد دول حوض النيل للبحوث والدراسات الاستراتيجية بجامعة الفيوم، أن قمة الخيارات الإستراتيجية القمة الروسية الأفريقية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وفلاديمير بوتين تناقش ملفات الإرهاب والتجارة والاستثمار والخبرات الروسية فى بناء الطرق ومحطات الطاقة دور مصر فى الربط بين الخيارات الروسية والأفريقية.



وقال الدكتور عدلي سعداوي إن قمة روسيا أفريقيا تمثل أهمية، خاصة فى ظل قراءة الموقف الدولي بصفة عامة والمشهد الحالى بالقارة الأفريقية باعتبارها من أكثر القارات التى عانت من الاستعمار الغربي، والذي مازالت آثاره واضحة فى المشاكل الاقتصادية التى تعانى منها القارة حتى الآن، وأيضا مشاكل الإدارة وغيرها من القضايا التي تعانيها.



وأوضح أن القمة تأتي فى توقيت مهم فهي تسعى لتعظيم الاستفادة من إمكانيات القارة العديدة ودعم التعاون الأفريقي فى جميع المجالات، خاصة فى القطاعات الاقتصادية الهامة والتى تحقق التنمية وتستطيع أن تصل إلى ترابط وتيسير التجارة بين الدول الأفريقية بعضها البعض وبين روسيا من جهة أخرى وصولا إلى مرحلة خلق سوق أفريقية مشتركة.



ولفت إلى أهمية حل الصعوبات التى تعترض التنمية، ومنها المواصلات التى تعوق مسيرة التقدم والتواصل الثقافى والإنسانى الذى يجمع بين الشعوب الأفريقية.



ونوه الدكتور عدلي سعداوي بأن القمة المنتظرة تمثل ليس فقط بعدا أفريقيًا وروسيا وإنما تحقق أيضا توسيع آفاق الاختيار والتوازن مابين الدول الأفريقية المشاركة بالتنسيق مع الرئاسة المصرية في إطار رؤية مشتركة واقتراحات سوف تظهر خلال فعاليات القمة المرتقبة، ويشير إلى أن التعاون الاقتصادى من أهم القضايا المطروحة على مائدة أعمال القمة، بالإضافة إلى قضايا أخرى ومنها مكافحة الإرهاب وبحث المشاكل الداخلية التي تعانى منها بعض الدول الأفريقية ودراسة وضع حلول فعالة في إطار رؤى مشتركة مع التأكيد على عدم التدخل فى الشئون الداخلية لأي دولة.



وأكد أن مصر من أوائل الدول التى نادت بعقد قمم أفريقية مع الغرب، مشيرا إلى أن هذه المنتديات أثبتت نجاحها على مستويات عديدة سواء على مستوى التعاون الاقتصادى أو على مستوى تعزيز وتعميق العلاقات الدولية مع القارة الأفريقية والتى تعتبر من أفقر القارات.



وأشار إلى أن منتدى روسيا أفريقيا سوف يساهم فى زيادة الاستثمار فى المنطقة، كما يحاول أيضا أن يحسن من أحوال القارة والتى تعتبر مصدرا مهما للمواد الخام وأيضا تعتبر سوقا خصبة للصادرات الروسية، وعلى صعيد آخر تتناول القمة فى مباحثاتها قضية الهجرة غير الشرعية بالقارة الأفريقية لمحاولة أبنائها البحث عن ظروف حياة أفضل ومحاولات مصر الناجحة للتصدي لها، مضيفا: "كما تأتى قضايا مكافحة الإرهاب وقضايا محاربة غسيل الأموال والمخدرات فى قمة القضايا المطروحة فى أعمال المنتدى القادم".



وأكد "أهمية اللقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا، والذى نأمل أن يكون لقاء مثمرا يساعد للتوصل إلى حلول عملية في إطار إعلان المبادئ الموقع من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا بما يضع النقاط فوق الحروف بعيدا عن أسلوب المماطلة التى عانينا منها السنوات الماضية دون التوصل إلى حلول مرضية لجميع الأطراف".