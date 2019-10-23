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أخبار العالم

توقعات بإجراء انتخابات ثالثة في إسرائيل

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 12:33 م
توقعات بإجراء انتخابات
توقعات بإجراء انتخابات ثالثة فى إسرائيل
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سمر صالح
أظهر استطلاع رأي جديد اليوم الأربعاء، أن نسبة 42% من الإسرائيليين يعتقدون أنه لا مفر من جولة انتخابات ثالثة.

وأوضحت القناة السابعة العبرية بأن الاستطلاع أجراء المعلق الإخباري في القناة العبرية الثانية أميت سيجال وشارك فيه 14960 شخصًا تبين من خلاله أن حل الملحمة السياسية في إسرائيل يكون في الانتقال إلى انتخابات ثالثة.

وحول سؤال من سيكون رئيس الوزراء، 28 % أجابوا بأن سيكون من نصيب نتنياهو، فيما أعطي 19% الفرصة لبيني جانتس، فيما اختار 6% مرشحًا بديلًا لنتنياهو من الليكود.
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