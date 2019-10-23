وكيل "خارجية البرلمان": القمة الروسية الإفريقية بداية جديدة للتعاون

قال صلاح شوقي عقيل، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يثبت يومًا بعد يوم، أنه صاحب إرادة صلبة وعزيمة لا تلين، حريص على وطنه لا يتوقف عن إقامة المشروعات مهما كانت العوائق، ولذا تجئ مشاركته في قمة "روسيا – أفريقيا" والمنتدى الاقتصادي اللذين تستضيفهما مدينة سوتشى الروسية برئاسة مصر وروسيا وبمشاركة زعماء الدول الأفريقية، بداية جديدة نحو انطلاق مصر خصوصًا والقارة السمراء عمومًا.
وأوضح عقيل، في بيان له اليوم الأربعاء، أن هذه القمة ستكون نقطة انطلاق نحوالتعاون في المجالات كافة بين دول القارة الساعية إلى تحقيق إنجازات حقيقية وروسيا التى استطاعت أن تثبت وجودها في العالم خلال السنوات الأخيرة باعتبارها قوة عظمى.
ونوّه وكيل لجنة العلاقات الخارحية إلى أن القمة الروسية الأفريقية تنعقد وسط ظروف دقيقة يمر بها العالم، ولذا يمكن القول أنها ستكون بمثابة الطريق إلى التنمية، خصوصًا أنها ستعمل على تعزيز التعاون بين الجانبين فى المجالات كافة لتوطيد أواصر الصداقة بين الشعوب، فضلًا عن جذب دول القارة للمزيد من الفرص الاستثمارية ووضع استراتيجية لمكافحة الإرهاب الذى بات وسيلة لضرب الاستقرار في الكثير من دول العالم.