إيران تضخ أموالا جديدة لحركة حماس.. وأمريكا تجمد حسابات رجال أعمال من غزة

كشفت صحيفة إسرائيلية عن تجميد وزارة المالية الأمريكية لحسابات بنكية مصرفية تعود لرجال أعمال من قطاع غزة، بسبب أنهم يقومون بضخ الأموال من إيران لحركة حماس.



وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، فإن "الهدف الأساسي اليوم لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، هو ملاحقة رجال المال في حماس، الذين يقومون بتحويل الأموال من خارج غزة إلى داخلها".



وادعت يديعوت "وفقا لمعلومات الاستخبارات الإسرائيلية، تخرج الأموال من إيران وصولا للبنان، وانتهاء بغزة، ويقوم بإيصالها لأفراد الجناح العسكري لحماس، ثم يقومون بإرسالها للضفة الغربية عبر المعابر، ونادرا ما يتم كشفها من إسرائيل، أو عبر حسابات بنكية وهمية، يتم فيها تمويل أنشطة لجان الزكاة والتعليم بالضفة الغربية، للتمويه على عمل حماس التنظيمي هناك"، حسب تعبيرها.



وأشارت الصحيفة، إلى أن أحد الضباط الإسرائيليين الكبار كشف أن "إسرائيل زادت من نشاطاتها الاستخبارية لتعقب هؤلاء النشطاء، ومعرفة قنوات إرسال الأموال، لأن ذلك يضر بأنشطة حماس العسكرية.



وأضافت: "بعض عمليات تحويل الأموال يتم بصورة فردية مباشرة من يد إلى يد، وأخرى عبر الحسابات المصرفية والبنكية، وتسعى حماس لنقل الأموال بطرق سرية يصعب على إسرائيل اكتشافها".



وأشارت إلى أن "حماس تعثر بين حين وآخر على طرق جديدة لنقل الأموال من الخارج إلى الداخل، ولا تعمل بطريقة وزارة مالية مركزية، وقد انضمت الولايات المتحدة لجهود إسرائيل لملاحقة تهريب حماس لأموالها، فأعلنت عن إدخال ثلاثة حسابات مصرفية جديدة لرجال أعمال فلسطينيين من غزة للقائمة السوداء للرقابة على الموارد المالية، ونتيجة للقرار تم تجميد حساباتهم بالولايات المتحدة، وحظر التعامل معهم ماليًا وتجاريًا".