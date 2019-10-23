Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إيران تضخ أموالا جديدة لحركة حماس.. وأمريكا تجمد حسابات رجال أعمال من غزة

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 12:33 م
أمريكا تجمد حسابات
أمريكا تجمد حسابات بنكية لرجال أعمال من غزة
Advertisements
سمر صالح
كشفت صحيفة إسرائيلية عن تجميد وزارة المالية الأمريكية لحسابات بنكية مصرفية تعود لرجال أعمال من قطاع غزة، بسبب أنهم يقومون بضخ الأموال من إيران لحركة حماس.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، فإن "الهدف الأساسي اليوم لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، هو ملاحقة رجال المال في حماس، الذين يقومون بتحويل الأموال من خارج غزة إلى داخلها".

وادعت يديعوت "وفقا لمعلومات الاستخبارات الإسرائيلية، تخرج الأموال من إيران وصولا للبنان، وانتهاء بغزة، ويقوم بإيصالها لأفراد الجناح العسكري لحماس، ثم يقومون بإرسالها للضفة الغربية عبر المعابر، ونادرا ما يتم كشفها من إسرائيل، أو عبر حسابات بنكية وهمية، يتم فيها تمويل أنشطة لجان الزكاة والتعليم بالضفة الغربية، للتمويه على عمل حماس التنظيمي هناك"، حسب تعبيرها.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أحد الضباط الإسرائيليين الكبار كشف أن "إسرائيل زادت من نشاطاتها الاستخبارية لتعقب هؤلاء النشطاء، ومعرفة قنوات إرسال الأموال، لأن ذلك يضر بأنشطة حماس العسكرية.

وأضافت: "بعض عمليات تحويل الأموال يتم بصورة فردية مباشرة من يد إلى يد، وأخرى عبر الحسابات المصرفية والبنكية، وتسعى حماس لنقل الأموال بطرق سرية يصعب على إسرائيل اكتشافها".

وأشارت إلى أن "حماس تعثر بين حين وآخر على طرق جديدة لنقل الأموال من الخارج إلى الداخل، ولا تعمل بطريقة وزارة مالية مركزية، وقد انضمت الولايات المتحدة لجهود إسرائيل لملاحقة تهريب حماس لأموالها، فأعلنت عن إدخال ثلاثة حسابات مصرفية جديدة لرجال أعمال فلسطينيين من غزة للقائمة السوداء للرقابة على الموارد المالية، ونتيجة للقرار تم تجميد حساباتهم بالولايات المتحدة، وحظر التعامل معهم ماليًا وتجاريًا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

وصلنا لطريق مسدود.. تعليق ناري من الأهلي على أزمة كوليبالي الهارب للنجم الساحلي

بعد ليلة ممطرة .. سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية

بيان عاجل أمام البرلمان عن مشاكل الأمطار وغرق شوارع القاهرة والسويس

اخبار التوك شو: الأرصاد تحذر المصريين.. السيول والأمطار اليوم أسوأ من الأمس.. محافظة القاهرة: 30 شفاطاً تسحب المياه من نفق العروبة

شاب يتزوج جثة خطيبته خلال مراسم جنازتها لهذا السبب.. صور

تركيا تعلن وقف عدوانها على شمال سوريا عقب انتهاء الهدنة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاب يتزوج جثة خطيبته خلال مراسم جنازتها لهذا السبب.. صور

رئيس حي يرتدي زي العمال ويرفع آثار الأمطار في الزقازيق.. صور

بعد مصرع عروسين ليلة زفافهما.. ميت يزيد في الغربية تتحول إلى سرادق عزاء..صور