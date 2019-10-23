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اقتصاد

عرض مسودة تعديلات قانون قطاع الأعمال قبل إقرارها على رؤساء النقابات

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 12:35 م
هشام توفيق وزير قطاع
هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام
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علياء فوزي
اجتمع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام مع رؤساء النقابات العامة للشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

استعرض الوزير، خلال الاجتماع، ملامح الإصلاحات الإدارية والتنظيمية والتشريعية للنهوض بالشركات وتحسين أداءها والتي تتوازي مع الهيكلة الفنية، ومنها إعداد قاعدة بيانات موحدة من ذوي الخبرة في مجالات متنوعة للاستناد إليها والاستعانة بها في اختيار أعضاء مجالس الإدارات.

و أشار إلى برنامج تقييم رؤساء الشركات التابعة وقياس الملائمة الملائمة الوظيفية والسمات القيادية والإدارية لتتوافق مع الرؤية المستقبلية للوزارة، والنهوض بأداء الشركات لتحقيق الأهداف المحددة لها خلال المرحلة المقبلة، والذي يتماشى مع رؤية رؤساء النقابات وما تم عرضه في لقاءات سابقة في هذا الشأن، وكذلك الحرص على تصعيد قيادات الصف الثاني بالشركات بعد التأكد من انطباق المعايير والاشتراطات المشار إليها واجتيازهم الاختبارات المؤهلة.

كما أكد الوزير على عرض مسودة تعديلات قانون قطاع الأعمال العام قبل إقرارها على رؤساء النقابات وذلك بعد انتهاء اللجنة المشكلة بقرار جمهوري في هذا الشأن من أعمالها، انطلاقا من الحرص على التواصل مع رؤساء النقابات وإيمانا بأهمية دورهم.

وشدد توفيق على أهمية عنصر التدريب للعاملين والذي يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة تطوير الشركات، والعمل على تعزيز ممارسات الحوكمة والإفصاح والشفافية لتحسين الأداء بما يعود بالنفع على العاملين والشركات.

وفي ختام الاجتماع، أكد على تواصل عقد لقاءات دورية مع رؤساء النقابات العامة، موجها بتحديد موعد للقاء شهري بين إدارات الشركات التابعة وممثلى اللجان النقابية.
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