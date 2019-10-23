غدا.. سقوط أمطار خفيفة على مدن جنوب محافظة البحر الأحمر

أعلنت محافظة البحر الأحمر، عن ورود إشارة من غرفة العمليات والأرصاد الجوية، والتى تفيد أحتمالية سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مدن "مرس علم - شلاتين - حلايب" اعتبارا من غد الخميس.



وأهابت محافظة البحر الأحمر بالمواطنين بتوخى الحذر واتخاذ التدابير اللازمة، حيث تم رفع درجة الاستعداد والالتزام بالتعليمات المستديمة فى هذا الشأن تحسبا لأى ظروف طارئة .



