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محافظات

غدا.. سقوط أمطار خفيفة على مدن جنوب محافظة البحر الأحمر

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 12:35 م
سقوط أمطار خفيفة
سقوط أمطار خفيفة على مدن جنوب محافظة البحر الاحمر
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إبراهيم جادالله
أعلنت محافظة البحر الأحمر، عن ورود إشارة من غرفة العمليات والأرصاد الجوية، والتى تفيد أحتمالية سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مدن "مرس علم - شلاتين - حلايب" اعتبارا من غد الخميس. 

وأهابت محافظة البحر الأحمر بالمواطنين بتوخى الحذر واتخاذ التدابير اللازمة، حيث تم رفع درجة الاستعداد والالتزام بالتعليمات المستديمة فى هذا الشأن تحسبا لأى ظروف طارئة .

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