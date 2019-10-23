فرنسا : ملتزمون بالوقوف مع لبنان .. وعلى الحكومة تنفيذ الإصلاحات

أكدت الخارجية الفرنسية علي ان بلادها تولي اهتمامًا خاصًا للتطورات التي يشهدها لبنان في الآونة الأخيرة داعية إلى الحفاظ على الطابع السلمي للاحتجاجات وإلى الاحترام التام لحق جميع اللبنانيين في التظاهر.



كما حثّت الخارجية الفرنسية في بيان لها اليوم الحكومة اللبنانية مجددًا على تنفيذ الإصلاحات الضرورية بغية إنعاش الاقتصاد اللبناني واضطلاع الدولة بتوفير الخدمات العامة مباشرة لجميع المواطنين اللبنانيين.



وشددت فرنسا علي وقوفها إلى جانب لبنان في الأزمة التي تمر بها من أجل الخروج من الأزمة التي تعانيها الدولة والتي علي أثرها خرج الشعب الي الشارع من أجل إصلاحات إقتصادية.



وأتمت الخارجية بيانها قائلة : ومن هذا المنطلق، التزمنا مع شركائنا الدوليين بالإسراع في تنفيذ القرارات التي اتُّخذت إبّان مؤتمر الأرز الاقتصادي من أجل تحقيق التنمية في لبنان عبر الإصلاحات وبمعية المنشآت، الذي عُقد في باريس في أبريل 2018.