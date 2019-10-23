المحافظات تغرق فى مياه الأمطار.. تحركات عاجلة من البرلمان بشأن غرق شوارع.. نواب: غياب تام للمسئولين فى هذه الأزمات.. ونطالب الحكومة بوضع خطة عاجلة لعدم تكرار المشكلة

تحرك عاجل من البرلمان بشأن غرق شوارع القاهرة والجيزة بسبب الأمطار

بيان عاجل أمام البرلمان عن مشاكل الأمطار وغرق شوارع القاهرة والسويس

برلماني يطالب الحكومة باستغلال مياه الأمطار: حافظوا على كل قطرة

نائب يقدم بيانا عاجلا بشأن غرق المحافظات بسبب الأمطار

برلماني: الأمطار تكشف عن الغياب التام للمسئولين

تقدم عدد من النواب بمجموعة من البيانات العاجلة للمسئولين أمام البرلمان، بشأن غرق بعض المحافظات نتيجة لمياه الأمطار، حيث أكدوا أن ما حدث بالأمس من شلل فى الحركة المرورية وتوقف تحرك السيارات لساعات طويلة يؤكد عدم وجود خطة لإدارة الأزمة، بالإضافة إلى عدم اهتمام الجهات المعنية بالأمر بتقارير هيئة الأرصاد الجوية التى حذرت منذ أيام من وجود تغير فى الطقس وسقوط أمطار كثيفة على مستوى الجمهورية، خاصة القاهرة والمحافظات الساحلية.كما أشاروا إلى أن ما حدث نتيجة الأمطار من غرق الشوارع والأنفاق وإغلاق طرق رئيسية، واحتجاز مواطنين داخل سيارتهم، هو فشل واضح لإدارة التعامل مع الأزمات بالمحافظات المضارة.ووجه النائب محمد المسعود طلب إحاطة عاجلا إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى استنادا لحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية بسبب حالة "الفوضى" التي ضربت شوارع القاهرة والجيزة وأدت إلى غرق العديد من الشوارع وتوقف الحركة المرورية وشلل الشوارع على الرغم من تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من حدوث تقلبات جوية وسقوط أمطار على القاهرة، إلا أن سقوط الأمطار لمدة لم تتجاوز الساعة كشف عن فشل جديد للحكومة.وقال النائب محمد المسعود في طلب الإحاطة: "إن ما حدث نتيجة الأمطار كشف عن عجز الحكومة في الوقت الذى كان يرد فيه وزير الإسكان والمرافق على طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة ويستعرض إنجازات الحكومة في جلسة أمس، الأمر الذى عكس الرؤية تمامًا وتبين ضعف البنية التحتية المتهالكة لشبكات الصرف الصحي".وأكد: "البلد غرقت في شبر مياه"، وأن الكارثة أن المناطق الراقية كانت الأكثر تضررا من الأمطار الغزيرة، في حين أنها من المفترض أن تكون البنية التحتية لها جيدة، فما حال المناطق الشعبية".وطالب النائب محمد المسعود الحكومة بوضع خطة عاجلة لمواجهة الأمطار حتى لا يغرق البلد في شبر ميه.وتقدم النائب عبد الحميد كمال صباح اليوم، الأربعاء، ببيان عاجل إلى وزير التنمية المحلية والنقل حول غرق شوارع طريق السويس القاهرة وطريق السخنة ومعظم شوارع القاهرة، مما تسبب فى خسائر مادية كبيرة للمتلكات الخاصة والعامة.وقال النائب عبد الحميد كمال، فى بيان صحفى له، إن ما حدث بالأمس من حدوث شلل فى الحركة المرورية وتوقف تحرك السيارات لساعات طويلة وعدم وجود خطة لإدارة الأزمة، بالإضافة إلى عدم اهتمام الجهات المعنية بالأمر بتقارير هيئة الأرصاد الجوية التى حذرت منذ أيام من وجود تغير فى الطقس وسقوط أمطار كثيفة على مستوى الجمهورية، خاصة القاهرة والمحافظات الساحلية.وأضاف أنه يطالب ببيان من وزير التنمية المحلية ووزير النقل حول هذه الوقائع وعدم وجود مصافٍ بالشوارع لصرف مياه الأمطار وغياب التنسيق بين الأجهزة وعدم إدارة الأزمة بشكل صحيح.وحذر النائب من تكرار نفس السيناريو فى الأمطار والسيول التى حدثت فى العين السخنة الأعوام الماضية، وهو ما ترتب عليه خسائر كبيرة مالية وبشرية للقرى السياحية والشركات والمصانع بخليج السويس، مطالبا بتحويل البيان العاجل إلى لجنة الإدارة المحلية وعقد لقاء طارئ لمناقشة هذا الأمر.وطالب المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإسكان السابق، الحكومة بسرعة وضع خطة عاجلة لاستغلال مياه الأمطار في الوقت الذى تحتاج فيه الدولة المصرية الآن الحفاظ على كل قطرة ماء، وعدم تحول النعمة إلى نقمة وتعطيل مصالح المواطنين، ما ينتج عنه خسائر مادية ومعنوية، الأمر الذي يؤدي إلى توقف عدد من مجالات التنمية والاستثمار، وينعكس ذلك بآثار سلبية.وتساءل علاء والي، فى بيان: "أين المنظومة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بكل محافظات الجمهورية والتي تعمل على رفع الوعي المجتمعي وبناء ثقافة قادرة على التعامل مع المخاطر والاستعداد المسبق لمواجهتها؟"، لافتًا إلى أن الحفاظ على مياه الأمطار لها فوائد كثيرة في استغلالها في الزراعة على سبيل المثال بدلًا من معاقبة الفلاح ومنعه من الزراعات التي تحتاج إلى المياه.وقال علاء والي: "مش كل مرة تسقط علينا الأمطار تغرق البلد في شبر ميه، وتتوقف الحركة"، مشددًا على أنه لابد أن يكون لدينا استعدادات على أعلى مستوى لتخزين المياه، لأن هذا الأمر يؤكد فشل الحكومة وعدم جاهزيتها للحد من الآثار السلبية للتعامل مع حالات سقوط الأمطار والسيول ومعالجة الآثار المترتبة عليها واستمرار وجود معوقات تواجه حركة تدفق مياه الأمطار وعدم تطهير شبكات الصرف والمجاري المائية على الرغم من تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية قبل هذا الأمر.وتقدم النائب حسن عمر، عن دائرة الخصوص والخانكة والعبور، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه لوزير التنمية المحلية ووزير الإسكان، بشأن غرق بعض المحافظات نتيجة لمياه الأمطار.وقال حسن عمر، فى بيانه، إنه رغم تحذيرات هيئة الأرصاد حول موجة هطول الأمطار، إلا أن مسئولى المحافظات التى تضررت بسبب الأمطار، لم تتخذ أى خطوات جادة من شأنها مواجهة الآثار المترتبة على سقوط الأمطار بغزارة.وأضاف البرلمانى أن ما حدث نتيجة الأمطار من غرق الشوارع والأنفاق وإغلاق طرق رئيسية، واحتجاز مواطنين داخل سيارتهم، هو فشل واضح لإدارة التعامل مع الأزمات بالمحافظات المضارة.وأكد أن "تحرك المسئولين كالمعتاد جاء بعد وصول الأزمة إلى حد الكارثة، فما زال المسئولون ينتظرون حدوث الكارثة ثم يتحركون".وتساءل النائب فى بيانه: "إلى متى يستمر هذا الأداء الضعيف من المسئولين تجاه قضايا وأمور هامة وبديهية؟ كيف لم تستعد المحافظات رغم التحذيرات المسبقة لهيئة الأرصاد؟".وأشار إلى أن المحافظين كان عليهم أن يستعدوا لمثل هذه الأمور، مثل نشر سيارات شفط المياه فى الأماكن التى تتضرر دائما من الأمطار، ونشر وحدات تدخل سريع لإنقاذ المواطنين حال علق أحدهم بسبب الأمطار.وشدد على أن ما حدث من المسئولين بالمحافظات المضارة من الأمطار يتطلب تحركا سريعا من الحكومة لمحاسبة المقصرين منهم، خاصة أننا فى بداية فصل الشتاء، ولو استمر الأمر بهذا الشكل فسوف تزداد الأمور سوءا.ووجّه المستشار الدكتور حسن بسيوني، عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا إلى الدكتور على عبد العال، موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، حول أزمة غرق شوارع القاهرة في أول اختبار لأمطار فصل الشتاء.وقال حسن بسيوني، في بيان اليوم، الأربعاء، إن ما حدث يكشف عن الغياب التام للمسئولين، حيث لم يكن هناك أي استعدادات للتعامل مع الأمطار، رغم إعلان هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات مسبقة بإمكانية سقوط أمطار.وأضاف أن الامطار تسببت في توقف حركة السير في شوارع القاهرة التي أصيبت بالشلل في أكثر من منطقة، رغم أن الأمطار لم تستغرق وقتا طويلا.واستنكر النائب حسن بسيوني، تصريحات المسئولين، بأنه سيتم التعامل مع الأزمة لمنع تكرارها، قائلا: "إلى متى ستعمل الحكومة بسياسة رد الفعل، ولا تقوم بالاستعداد الكافي للتقلبات الجوية".وتساءل المستشار حسن بسيوني: "أين هي الاستعدادات لموسم الشتاء التي أعلنت عنها الوزارات المعنية ومحافظة القاهرة؟"، وطالب بسرعة محاسبة كل المسئولين المقصرين في التعامل مع الأزمة.