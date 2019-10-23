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أخبار البلد

رئيس مصر للطيران يوجه رسالة شكر للعاملين على مجهوداتهم في مواجهة الأمطار

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 12:58 م
الطيار أحمد عادل
الطيار أحمد عادل رئيس القابضة مصر للطيران
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نورهان خفاجي
تقدم الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، برسالة شكر لجميع العاملين، خاصة العاملين بنظام النوبات، والذين وصفهم بالجنود المرابطين في مواقعهم منذ أمس، بجميع التخصصات من أطقم الركب الطائر والعمليات الجوية من طيارين وضيافة على مختلف الطرازات ومهندسي وفنيي الصيانة وأفراد المحطة والعلاقات العامة والأمن ورجال الخدمات الأرضية والجوية وجميع العاملين بأرض المهبط لما بذلوه من أداء مشرف ومجهود كبير فى تسيير رحلات الشركة في ظل ظروف صعبة خلال الساعات الماضية.

وقال رئيس الشركة: "حرصكم على تواصل العمل في هذا الطقس السيئ وشدة سقوط الأمطار، ومواقف مشرفة ومشاعر طيبة وتضحيات قدمها العاملين بنظام النوبات في تعاملهم مع زملائهم ومع العملاء في هذه الظروف الجوية الصعبة، مما يعكس تقديركم للمسئولية ومدى تفانيكم في العمل ومحبتكم لشركتنا الوطنية مصر للطيران، كما عهدتكم في المواقف الصعبة وهذا هو المتوقع من فريق مجتهد ومخلص ويحرص على رفع اسم شركتنا باستمرار ولو على حساب أنفسهم، وهذه ليست المرة الأولى التي نرى بها تضحياتكم من أجل العمل".
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