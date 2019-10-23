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أخبار العالم

الصين ترفع عدد الموانئ التي تسمح بدخول المسافرين بدون تأشيرة إلى 27 ميناء

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 01:57 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت مصلحة الدولة الصينية للهجرة، اليوم /الأربعاء/، أن عدد الموانيء الحدودية الصينية التي تسمح للمسافرين الدوليين المؤهلين دخول مؤقت (عبور) للبلاد لـ 144 ساعة دون الحصول على تأشيرة دخول، سيرتفع إلى 27 ميناء، اعتبارا من أول ديسمبر المقبل.
وذكرت المصلحة - في بيان اليوم - أن الموانيء الحدودية المضافة حديثا إلى القائمة تشمل كلا من بلدية تشونجتشينج بجنوب غربي البلاد، ومدينة شيآن عاصمة مقاطعة شنشي بشمال غربي الصين، ومدينة نينجبوه بمقاطعة تشجيانج شرقي البلاد.
وتضم القائمة المعنية الحالية مدنا صينية رئيسية مثل بكين وتيانجين وشنجهاي وهانجتشو وتشينجداو و ووهان وقوانجتشو، كما توفر الموانيء الحدودية الثلاثة الأخرى لكل من تشانجشا وقويلين وهاربين سياسة دخول مؤقت بدون تأشيرة لمدة 72 ساعة.
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