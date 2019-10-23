سؤال برلمانى لوزير التنمية المحلية حول اختيار قيادات الوزارة

تقدم النائب سلامة الجوهري عضو مجلس النواب عن دائرة زفتى بمحافظة الغربية، بسؤال موجه إلى وزير التنمية المحلية بشان كيفية اختيار قيادات وزارة التنمية المحلية.



وأوضح الجوهري أن هناك من تم إعدادهم في مراكز التدرسي سواء في أكاديمية ناصر أو مراكز وزارة التنمية وتم تجاهلهم تماما تكليف 105 بوظائف قيادية.



وأشار عضو مجلس النواب عن دائرة زفتى بمحافظة الغربية إلى أنه تم تكليفهم بوظائف قيادية تحت مزاعم أنهم كلفوا بأعمال وقائمين بأعمال وليسوا معينين، وهو ما يعد التفافا على القانون والدستور.

