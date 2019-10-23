علاقة قناة BBC بالمخابرات البريطانية.. نشأت الديهي كشف حقيقتها في حوار سابق لـ صدى البلد

في خروج جديد على المهنية، أجرت قناة BBC حوارا مع المدعو محمد علي، مما دفع الإعلامي نشأت الديهي، لشن هجوم حاد على قناة BBC، في برنامجه أمس، الثلاثاء، واتهمها بالكذب والعمالة والخيانة، وأنها تستهدف أمن مصر القومي وسلامة الشعب.



الإعلامي نشأت الديهي كان قد كشف حقيقة قناة BBC، في حوار سابق لـ "صدى البلد" وتبعيتها للمخابرات البريطانية، حيث قال: "BBC مشروع استخباراتي ضخم من صناعة المخابرات البريطانية وتديرها المخابرات البريطانية حتى هذه اللحظة"، مُضيفًا أنه لديه معلومات تفيد بأن القسم العربي بأكمله في الـBBC ممول ومدعوم من عزمي بشارة، المستشار السياسي لدى أمير قطر.



وأشار إلى أن BBC تُمارس الهجوم على مصر منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الستينيات وأيضا في السبعينيات وليس في وقتنا الراهن فقط، وتم إنشاؤها بلغة عربية لتتواصل مع الدولة الأكبر في المنطقة، قائلا: "عبد الناصر وصف الـBBC بأنهم ولاد ستين كلب".



ولفت نشأت الديهي إلى أن المهنية التي تتشدق بها الـBBC كاذبة، بدليل أنها نشرت معلومات مغلوطة ولم تعتذر عنها فيما يخص حادث الواحات، وأيضًا مجموعة الأفلام الوثائقية التي تنقل صورة وهمية ومنها قصة زبيدة، والتي ظهر فيما بعد أنها هربت من أهلها لتتزوج.



وهاجم الديهي العاملين في الـBBC من المصريين، مؤكدا أنهم يدعون الفهم والمهنية، ولكنهم في حقيقة الأمر مغيبون عن الكثير من الملفات، متابعا: "إغلاق مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية هو القرار المناسب والملائم، أما محاولة للتصالح والتفاهم فلن تغير منهجهم إلا مرحليا أو لحظيا".



ودعا الإعلامي نشأت الديهي إلى إغلاق المكاتب الخاصة بوسائل الإعلام الأجنبية في مصر المعادية للدولة وعلى رأسها BBC ودويتشه فيله الألمانية، مؤكدا أن تلك المكاتب على صلة وثيقة بمخابرات بلادهم، خاصة المكاتب والإذاعات الموجهة من الدول الأجنبية للدول العربية.

