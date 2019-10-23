Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

القائمة المشتركة تقاطع حفلا في الكنيست لإحياء ذكرى رحبعام زئيفي

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 01:18 م
القائمة المشتركة
القائمة المشتركة تقاطع حفل بالكنيست لإحياء ذكرى رحبعام زئيفى
Advertisements
سمر صالح
أعلنت القائمة العربية المشتركة وقائمة المعسكر الديمقراطي في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنهما سيقاطعان الحفل السنوي الذي سيعقد الأسبوع المقبل لإحياء ذكرى وزير السياحة السابق "رحبعام زئيفي".

وسيعقد الحفل يوم الثلاثاء المقبل، في وقت سيحيي الفلسطينيون فيه ذكرى مذبحة كفر قاسم، حيث سيعقد حفلًا في القرية داخل الخط الأخضر.

يذكر أن "زئيفي" قتل على يد خلية تتبع للجبهة الشعبية عام 2001، ردًا على اغتيال أمينها العام أبو علي مصطفى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لن تصدق .. خسارة نتنياهو فى انتخابات الكنيست ونجاح ساحق لـ العرب

بعد فرز 93%.. جانتس يتقدم والقائمة العربية تحصد 13 مقعدا بـ الكنيست الـ22

بعد تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة.. أحزاب إسرائيل ترفضه.. توقعات بـ انتخابات ثالثة.. رئيس الاحتلال يطالب جانتس بتسيير الأعمال.. ورئيس القائمة العربية يفتح النار على بيبي

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة | تركي آل شيخ يرفض كهربا.. تعليق مرتضى على تأجيل القمة.. تفاصيل شكوى محمد صلاح

القبض على أخطر صائد نمور.. قطع أعضاءها التناسلية ونزفت حتى الموت لهذا السبب

صدمة للعائلة الحاكمة في بريطانيا.. هاري وميجان ماركل يتنازلان عن الحياة الملكية

حدث ليلاً.. شقيقة زينة تصفع أحمد عز على وجهه.. هاري وميجان ماركل يتنازلان عن الحياة الملكية.. وهذه السيارة الأكثر مبيعاً في مصر

لاعبو بيلا يتناولون الغداء على الأرصفة قبل لقاء فاركو في القسم الثاني.. صور

تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء 23-10-2019

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ إطلالة محتشمة.. زوجة حماقى فى أحدث ظهور لها

بسببها تنعم المملكة بالثراء.. معمر سعودي يكشف حكاية الأرملة والملك عبد العزيز

لليوم الثاني.. غرق شوارع مدينة نصر في مياه الأمطار.. فيديو وصور