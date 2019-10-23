القائمة المشتركة تقاطع حفلا في الكنيست لإحياء ذكرى رحبعام زئيفي

أعلنت القائمة العربية المشتركة وقائمة المعسكر الديمقراطي في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنهما سيقاطعان الحفل السنوي الذي سيعقد الأسبوع المقبل لإحياء ذكرى وزير السياحة السابق "رحبعام زئيفي".



وسيعقد الحفل يوم الثلاثاء المقبل، في وقت سيحيي الفلسطينيون فيه ذكرى مذبحة كفر قاسم، حيث سيعقد حفلًا في القرية داخل الخط الأخضر.



يذكر أن "زئيفي" قتل على يد خلية تتبع للجبهة الشعبية عام 2001، ردًا على اغتيال أمينها العام أبو علي مصطفى.