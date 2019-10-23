بعد ظهور وثائق مسربة.. مصادر مقربة لـ البابا فرانسيس تكشف حقيقة إفلاس الفاتيكان

نفت مصادر مقربة من بابا الفاتيكان صحة الوثائق التي تشير إلى أن العجز الذي يطال الفاتيكان وصل إلى مستويات مقلقة، ومعرض للوصول للإفلاس.



وأوضح اثنان من المساعدين المقربين لبابا الفاتيكان، فرنسيس الأول، أمس الثلاثاء، أن الأوضاع المالية للفاتيكان لا تواجه خطرا،

في نفي واضح لما ورد في كتاب صدر مؤخرا لصحافي استقصائي إيطالي.



ونشر الصحفي جيانلويجي نوتسي خمسة كتب تعتمد على وثائق مسربة خاصة بالفاتيكان. وتم نشر أحدث هذه الكتب، وهو «جيوديتسيو يونيفيرسالي» (الحكم الأخير) في إيطاليا الاثنين. ويقول الكتاب إن بابا الفاتيكان تلقى تقريرا داخليا في مايو 2018 يشير إلى أن «العجز الذي يطال الفاتيكان وصل إلى مستويات مقلقة، ومعرض للوصول للإفلاس».



وبدوره، رد الأسقف نونزيو جالانتينو، رئيس البنك المركزي للفاتيكان، في تصريح لصحيفة أفينيري الناطقة باسم مؤتمر الأساقفة الإيطالي، قائلا إنه: «ليس هناك أي إفلاس أو تعثر هنا. هناك فقط حاجة لمراجعة الإنفاق»؛ ونشرت المقابلة أيضا في موقع الفاتيكان الرسمي «فاتيكان نيوز».