دفاع متهم في أحداث السفارة الأمريكية: موكلي لم يحرض أو يساهم في الواقعة

أستأنفت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع المحاكم بمنطقة طرة،جلسات إعادة محاكمة 15 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية".



والتمس دفاع المتهم الأول براءة موكله، استنادا على بطلان التحقيقات التي أجريت من قبل عضو نيابة بدرجة أقل من رئيس نيابة، وكذلك بطلان اعترافات المتهم الثاني على المتهم الأول.



كما دفع ببطلان التحريات وعدم جديتها، وعدم صحة اسناد الاتهام وانعدام الدليل، وعدم توافر القصد الجنائي بعناصر الثلاثة التحريض او المساهمة او المساعدة.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدى وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامح سعيد، وسكرتارية محمود متولى.



كانت النيابة أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.

