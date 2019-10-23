اتحاد الصناعات: اهتمام بالغ من الجانب الإيطالي بفرص الاستثمار في مصر

نظم اتحاد الصناعات الإيطالية في روما مؤتمرًا تحت عنوان " فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس" حضره من الجانب المصري، ممثلًا عن اتحاد الصناعات المصرية د. أحمد فكري عبد الوهاب، عضو مجلس الإدارة، وعدد من رجال الأعمال الإيطاليين والمصريين، لمناقشة المشروعات وفرص الاستثمارات المتاحة في منطقة قناة السويس وطرق فتح قنوات التعاون المصري الإيطالي في منطقة قناة السويس وبورسعيد.



وفي كلمته استعرض "عبد الوهاب" -بحسب بيان- التطور في الاقتصاد المصري الذي حققته الدولة بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والمناخ الجاذب الذي يوفره قانون الاستثمار الجديد، كما قدم المفتي عرضًا خاصًا بالمنطقة الاقتصادية خاصة في شرق بورسعيد، موضحًا استراتيجية موقعها الجغرافي وكذلك المزايا والحوافز والتسهيلات التي يجري تقديمها للمستثمرين في المنطقة.



وشارك من الجانب الإيطالي إلاريا فيسكوفي، المدير العام للجنة الفنية الدولية لاتحاد الصناعات الإيطالية، وميكيلي أورسيني، رئيس مكتب الأعمال الدولي لشبكة الشركات الهندسية، وستيفان ميلتون، الرئيس الإقليمي لمركز خدمة الصناعات الأوربي ومسئول التطوير في بنك التعمير والتطوير الأوروبي، ودانتي كامبيوني المدير العام لبنك الإسكندرية سان باولو، الذي استعرض الخدمات المصرفية المقدمة من البنك، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.



كما عقدت لقاءات ثنائية بين أعضاء الوفد وممثلين لحوالي 70 شركة إيطالية تم بعدها الاتفاق بين اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الصناعات الإيطالية على تنظيم زيارة لوفد إيطالي في مطلع العام القادم يتم من خلالها لقاءات بين الشركات الإيطالية مع نظرائهم المصريين وللقيام برحلة ميدانية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاطلاع على شتى الجوانب المتعلقة بالإمكانيات والخصائص للمنطقة على أرض الواقع.



وعليه فسيقوم اتحاد الصناعات المصرية بتوجيه دعوة رسمية إلى نظيره الإيطالي ورجال الصناعة الإيطاليين لزيارة مصر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتنظيم وتنسيق هذه الزيارة.