دفاع المتهم الثاني في أحداث السفارة الأمريكية يطلب براءته

تستكمل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع المحاكم بمنطقة طرة، جلسة الاستماع لدفاع ١٥ متهما في إعادة محاكمتهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية".



والتمس دفاع المتهم الثاني براءة موكله، مستندا على بطلان الدليل المستمد من الاسطوانة المدمجة المقدمة من معاون مباحث قسم قصر النيل، وكذلك بطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبس، وبطلان تحقيقات النيابة العامة والقصور فيها.



وكذلك دفع ببطلان التحريات الأمنية لعدم جديتها وكفايتها وانفرادها واخفاء مصدرها.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدى وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامح سعيد، وسكرتارية محمود متولى.



كانت النيابة أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.

