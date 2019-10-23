إيرادات شركة Snap ترتفع 50% بعد زيادة المستخدمين

أعلنت شركة سناب "Snap"، يوم الثلاثاء عن أرباحها السنوية للربع الثالث من عام 2019، حيث زاد عدد مستخدمي تطبيق التراسل المصور التابع لها سناب شات "Snapchat"، مدعومًا بميزات جديدة، مثل الألعاب داخل التطبيق، ولكنها لا تزال غير مربحة ومتخلفة كثيرًا عن المنصات الأخرى مثل فيسبوك وإنستجرام من حيث حجم قاعدة المستخدم.



وقالت شركة التواصل الاجتماعي: "إن لديها أكثر من 210 ملايين مستخدم نشط يوميًا في الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر الماضي، مقارنةً بـ 203 ملايين مستخدم في الربع الثاني، أما في الربع الثالث من عام 2018، فقد كان عدد المستخدمين 186 مليون مستخدم، وفقا لما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني.



وقال "إيفان شبيجل"، الرئيس التنفيذي لشركة سناب خلال تصريحاته عن الواقع المعزز AR: " كل مستخدم نشط يوميا يتفاعل مع منتج المفاجئة AR ما يقرب من 30 مرة في اليوم في المتوسط، وهذه تأتي في شكل عدسات AR والفلاتر التي تضع أقنعه أو العناصر الظاهرية علي وجه المستخدم أو في بيئتهم، ويلاحظ أيضا أن موقع سناب شات قد طور أكثر من 600 ألف عدسة".



وأوضح إيفان: "إنه بعد إطلاق تطبيق سناب شات الجديد على نظام أندرويد، فإن الشركة تعمل على إنشاء تجربة مستخدم أفضل في أسواقها الدولية، مما يساعد في المساهمة في نمو المستخدمين النشطين يوميًا".



ويعتقد أن الشركة قد تمكنت من جذب المزيد من المستخدمين خلال الربع الثالث من 2019 من خلال مرشحات الواقع المعزز الجديدة، بالإضافة إلى إطلاق ألعاب محمولة في تطبيقها من خلال الشراكة مع شركة تطوير الألعاب Zynga، كما أنها أعلنت الأسبوع الماضي عن دعم الإعلانات الديناميكية التي تعمل تلقائيًا على إنشاء إعلانات مستهدفة تظهر للمستخدمين.



وبحسب تقرير النتائج، فقد أرتفعت إيرادات شركة سناب التي تحصل عليها من بيع الإعلانات على التطبيق إلى نحو 50% أي ما يقدر بـ 446.2 مليون دولار أمريكي، كما زاد متوسط العائد لكل مستخدم بنسبة 33% إلى 2.12 دولار خلال الربع الثالث مقارنة بالعام الماضي.



وتقول الشركة أنها تتوقع إيرادات محتملة تأتي من إعلانات AR تتراوح إيرادات الربع الرابع بين 540 مليون دولار إلى 560 مليون دولار، وأنها تركز علي توسيع نطاق منصتها لجعل الواقع المعزز AR أكثر تخصيصا ولمساعده الشركة علي كسب المال من التكنولوجيا.