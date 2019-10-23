ضبط عاطل سرق أموالا ومقتنيات من شقة بمصر الجديدة

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط عاطل سرق أموال ومقتنيات من شقة بمصر الجديدة .



تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة من ربة منزل قرر باكتشافها سرقة إكسسوارات حريمي و أنتيكات ومبلغ مالي 15 ألف جنيه وهاتف محمول من داخل الشقة سكنها ولم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة .



بالانتقال وإجراء المعاينة تبين أن الشقة كائنة بالطابق الأول فوق الأرضي ووجود آثار عنف بنافذة الشرفة وبعثرة بمحتويات الشقة .



بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها عاطل ، بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم .



واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب " التسلق والدخول من الشرفة " ، تم بإرشاده بمسكنه ضبط ٣ عقد حريمي من الأحجار الكريمة ومنبه نحاسي , طفاية فضة , طفاية نحاس , حامل حلوى فضة و ٤٦ عملة معدنية قديمة ، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق .

