مستثمرون ورجال أعمال لـ صـدى البلد: القمة الأفريقية الروسية فرصة لتنشيط العلاقات الاستثمارية والسياحية والتجارية.. ويؤكدون: نقلة نوعية في منحنى العلاقات المشتركة

انطلاق أعمال القمة الروسية الأفريقية برئاسة السيسي وفلاديمير بوتن

شباب الأعمال: القمة فرصة لتنشيط العلاقات الاستثمارية والسياحية والتجارية

الأعمال المصري السوداني: القمة الروسية الأفريقية تهدف لضخ استثمارات في القارة

خبير: القمة الروسية الأفريقية نقلة نوعية في منحنى العلاقات بين الطرفين

هذا وأكد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين أهمية انعقاد القمة لما لها من أثر إيجابي على زيادة الاستثمارات وارتفاع حجم التبادل التجاري، بالإضافة إلى مناقشة ما يتعلق بمشروع الضبعة والانتهاء من إقامة المنطقة الاقتصادية الروسية في مصر.









في السياق نفسه، قالت دينا بكري، عضو جمعية شباب الأعمال، إن انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادى الأفريقى الروسى وأعمال قمة روسيا- أفريقيا، بمدينة سوتشى الروسية برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى بصفته رئيس الاتحاد الأفريقى والرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيكون لها تأثير كبير في تنشيط العلاقات التجارية والاستثمارية والسياحية بين روسيا ودول القارة الأفريقية، خاصة أنه سيشارك فيه حوالي 40 رئيس دولة.

انطلقت اليوم، الأربعاء، أعمال القمة الروسية الأفريقية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس فلاديمير بوتن، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي الموقعة بين البلدين، وكذا الروابط الوثيقة التي تجمع مصر وروسيا، وحرصهما على تدعيم التعاون الثنائي ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.من جانبه، أكد محمد حربي، عضو مجلس الأعمال المصري السوداني، أن القمة الأفريقية الروسية تهدف إلى البحث عن تعزيز التعاون المشترك بين روسيا والقارة الأفريقية، وضخ استثمارات جديدة في القارة، مششرا إلى أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقمة قد تؤدي إلى عودة السياحة الروسية للسوق المصرية، إضافة إلى مناقشات حول عقد اتفاقية تجارة حرة بين مصر وروسيا.وقال محمد حربي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الجانب الروسي يتمتع بخبرات عدة في مجال الطاقة النووية، وصناعة السيارات والصناعات الثقيلة التي يجب الاستفادة منها على الوجه الأمثل سواء على مستوى السوق المحلية أو القارة الأفريقية.وأضاف أن روسيا يمكنها الاستفادة من الموارد الأفريقية الطبيعية، حيث تعتبر موارد جاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى أن مصر تسعى جاهدة لتنمية البنية التحتية الأفريقية؛ لضمان مستقبل أفضل لشباب القارة.وأضافت دينا بكري، في تصريحات لها اليوم، الأربعاء، أن انعقاد المنتدى الاقتصادى "روسيا- أفريقيا"، اليوم بحضور رؤساء الدول المشاركة، وممثلي الشركات التجارية الروسية والأفريقية والدولية ومؤسسات القطاع العام يعد خطوة استراتيجية مهمة نحو توفير ظروف ملائمة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين موسكو ودول القارة وضخ مزيد من رؤس الأموال في القارة الأفريقية.أعربت عن أملها أن تحدث انفراجة في عودة الطيران الروسي إلى الغردقة وجنوب سيناء ومرسى علم وشرم الشيخ بشكله الطبيعي من جديد، خاصة في ظل عودة الرحلات البريطانية لمدينة شرم الشيخ من جديد، كما أن كل الظروف في مصر مؤهلة لعودة السياحة الروسية في ظل انتعاش السياحة المصرية بشكل عام نتيجة لتوفير الأمن والأمان والاستقرار في المقاصد السياحية وفتح أسواق جديدة والحملة التسويقية التي تقوم بها مصر ممثلة في وزارة السياحة خارجيا، والأهم من ذلك جولات الرئيس السيسي لمختلف دول العالم والعلاقات الطيبة التي تجمعه بقيادات العالم ودعوته لهم لزيارة مصر والاستمتاع بمعالمها السياحية وجمالها.وأكدت دينا بكري أنه مع عودة الطيران الروسي المنتظم إلى القاهرة بدأت أعداد الروس في مصر تتزايد عن قبل، ولكن إذا عادت الطيران الروسي للمقاصد السياحية المصرية قريبا ستتزايد الأعداد من مئات الآلاف إلى أكثر من 2 مليون سائح روسي، خاصة أنه قبل 2015 كان عدد السياح الروس في مصر حوالي 2.8 مليون سائح، مشيرة إلى أنه في حالة عودة السياحة الروسية ومع عودة السياحة الإنجليزية لشرم الشيخ من المنتظر أن تتزايد اعداد السائحين لمصر خلال عام 2020 إلى قرابة ثلاثة ملايين سائح إنجليزي وروسي تضاف للأعداد الحالية التي تزور مصر من مختلف الجنسيات.وقالت إن شركات السياحة الروسية ووكلاء السفر هناك لديهم رغبة شديدة في العودة للسوق المصرية من جديد لأنهم يعشقون مصر ومعالمها خاصة أنهم عشاق السياحة الشاطئية في مرسى علم وشرم الشيخ وجنوب سيناء.ودعت دينا بكري إلى إعداد برامج سياحية قوية تجذب المزيد من السياح لمصر وتسويقها من خلال الجناح المصري المشارك في بورصة لندن في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر القادم، مؤكدة تفاؤلها بعودة السياحة المصرية لأقوى مما كانت بحلول 2020 في ظل افتتاح المتحف المصري الكبير ورغبة العالم كله من عشاق السياحة الثقافية لزيارة مصر.وشددت على ضرورة وضع استراتيجية واضحة من الآن بالتنسيق بين وزارات السياحة والطيران والآثار لاستهداف البلاد التي نريد استجلاب سياحة منها ومنها روسيا بالطبع.وقال كريم عادل، الخبير الاقتصادي، إن القمة الروسية الأفريقية التي تعقد اليوم تعد الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين روسيا والدول الأفريقية، كما تُعد فريدة وغير مسبوقة من حيث حجم المشاركة والموضوعات المطروحة للمناقشة فيها.وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ"صـدى البـلد"، أن القمة تهدف إلى مناقشة نماذج المشروعات القائمة بين روسيا والدول الأفريقية، وتحديد نماذج جديدة للتعاون وآفاق التعاون المستقبلي، في ضوء وجود إمكانيات متشابهة، حيث تمتلك روسيا والدول الأفريقية نصف الموارد الطبيعية في العالم، وتسعى القمة إلى وضع آلية لاكتشاف واستخدام هذه الموارد.ولفت إلى أن هذه القمة تعكس اهتمام روسيا بالقارة السمراء؛ حيث أبدت استعدادها لتقديم استثمارات جديدة، وعرض خبراتها في مجال الصناعة، ومساعدة الدول الأفريقية على تطوير وإنشاء منظومات في مجالات النقل والاتصالات والتكنولوجيا الحديثة، وكذلك الدعم في مجالي التعليم والصحة.وتابع: "بالتالي فإن هذه القمة التي تنعقد برئاسة مشتركة بين كل من روسيا ومصر التي تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي، ستكون بمثابة "نقلة نوعية" على منحنى العلاقات الروسية الأفريقية؛ خاصةً في ظل ما تشهده القمة من التوقيع على العديد من الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف، بما في ذلك الاتفاقيات الحكومية الدولية والمشتركة بين الوزارات المختلفة".ونوه بأن هذه القمة ستساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة المصرية والقارة السمراء؛ حيث تعزز من تحقيق خطة التنمية المستدامة ٢٠٦٣ التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢٠١٥.