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مرأة

عشان تطلع حلوة.. 11 نصيحة لنجاح الكيكة الإسفنجية

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 03:24 م
صدى البلد
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حياة عبد العزيز
تعاني الكثير من الفتيات والسيدات، من عدم نجاح الكيكة الإسفنجية عند إعدادها، لذلك يقدم الشيف أحمد عادل، لـ"صدى البلد" النصائح المناسبة لضمان نجاح الكيكة الإسفنجية:

* جميع المكونات يجب أن تكون بدرجة حرارة الغرفة.
* عدم فتح باب الفرن إلا بعد مرور 20 دقيقة.
* توضع صينية الكيكة الإسفنجية فوق شيء مسطح مثل "الصاج".
* الالتزام بوضع المقادير بالمعايير المضبوطة.
* عند الانتهاء من طهي الكيك يفضل أن يطفأ الفرن وتزال الكيك بداخله لمدة 10 دقائق، ولا تتعرض للهواء.
* يجب أن يكون المضرب الكهربائي نظيف لضمان نجاح الكيكة الاسفنجية.
* نخل الدقيق والبيكنج بودر للتخلص من التكتلات.
* الخلط الجيد للمقادير وبرفق لضمان عدم خروج الهواء من المكونات.
* إشعال الفرن عن البدء في خلط المكونات لتسخينة جيدًا.
* ضيط درجة حرارة الفرن على 180 درجة مئوية.
* دهن الصينية المناسبة لوضع خليط الكيكة بمادة دهنية ووضع ورقة زبدة لضمان سهولة خروجها من الصينية.
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