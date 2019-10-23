عشان تطلع حلوة.. 11 نصيحة لنجاح الكيكة الإسفنجية

تعاني الكثير من الفتيات والسيدات، من عدم نجاح الكيكة الإسفنجية عند إعدادها، لذلك يقدم الشيف أحمد عادل، لـ"صدى البلد" النصائح المناسبة لضمان نجاح الكيكة الإسفنجية:



* جميع المكونات يجب أن تكون بدرجة حرارة الغرفة.

* عدم فتح باب الفرن إلا بعد مرور 20 دقيقة.

* توضع صينية الكيكة الإسفنجية فوق شيء مسطح مثل "الصاج".

* الالتزام بوضع المقادير بالمعايير المضبوطة.

* عند الانتهاء من طهي الكيك يفضل أن يطفأ الفرن وتزال الكيك بداخله لمدة 10 دقائق، ولا تتعرض للهواء.

* يجب أن يكون المضرب الكهربائي نظيف لضمان نجاح الكيكة الاسفنجية.

* نخل الدقيق والبيكنج بودر للتخلص من التكتلات.

* الخلط الجيد للمقادير وبرفق لضمان عدم خروج الهواء من المكونات.

* إشعال الفرن عن البدء في خلط المكونات لتسخينة جيدًا.

* ضيط درجة حرارة الفرن على 180 درجة مئوية.

* دهن الصينية المناسبة لوضع خليط الكيكة بمادة دهنية ووضع ورقة زبدة لضمان سهولة خروجها من الصينية.