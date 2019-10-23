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بين الناس

شاهد .. جامعة الزقازيق تغرق في شبر ميه

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 02:32 م
صدى البلد
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القسم الميدانى
رصدت عدسة صدى البلد ، غرق جامعة الزقازيق فى مياه الامطار، الامر الذى ادى الى توقف حركة السير داخل الجامعة .

وقال إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن حدة سقوط الأمطار بغزارة تبدأ في الانخفاض بداية من الغد، الخميس، وتقل كميات الأمطار يوم الجمعة وتعود حالة الطقس إلى طبيعتها.

وأضاف إبراهيم عطا، في مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على قناة " مصر الأولى": "من المعروف أن فصل الخريف هو فصل الأمطار الغزيرة والسيول، ومن الطبيعي أن نشهد تلك التغيرات المناخية".

وتابع إبراهيم عطا: "يجب القيادة بحذر على الطرق السريعة وترك مسافات بينية بين السيارات بسبب الشبورة المائية والأمطار الغزيرة ويجب على السائقين التأكد من سلامة الإطارات والمساحات الأمامية والخلفية لـ زجاج السيارة".
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