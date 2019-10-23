بسبب هطول الأمطار.. تعليم كفر الشيخ ينعي طالبًا صعقه الكهرباء

نعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم، ببالغ الحزن والأسى، إبراهيم رزق عزيز الطالب بالصف الثاني الإعدادي، بمدرسة كمال الشاذلي التابعة لإدارة مطوبس التعليمية، والذي وافته المنية نتيجة صعق كهربائي أثناء ذهابه إلى المدرسة.



وتعود أحداث الواقعة، بحسب بيان مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، إلى تعرض للطالب إلى صعق كهربائي عندما كان يمتطي حمارًا فصعقه التيار الكهربائي مما أدى لوفاته، صباح اليوم ، وتم نقل جثمانه لمستشفى مطوبس المركزي.



وأوفدت وكيل الوزارة وفدًا برئاسة عبداللطيف عبدالمؤمن غريب مدير إدارة مطوبس التعليمية؛ لمتابعة الإجراءات لدفن جثمان الطالب بمسقط رأسه، لافتًا إلى أنها سوف تتوجه لأداء وجب العزاء لأسرة الطالب المتوفي.