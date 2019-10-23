ضبط مصنع مستلزمات موبايلات برمسيس بدون ترخيص..صور

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المسئول عن مصنع للموبايلات بشارع رمسيس حى الوايلى لإدارته المصنع بدون ترخيص.



وتبين قيام صاحب المصنع باستيراد قطع غيار ومستلزمات إنتاج الهواتف المحمولة وتجميعها واعادة تصنيعها كهواتف حديثة الصنع وتثبيت استيكرات تفيد تصنيعها بدولة الصين غاشا بذلك جمهور المستهلكين.



وعثر بداخل المصنع على عدد 108715 قطعة غيار ومستلزمات محمول و٧٢٠٠ كتيب تعريف و ٥٠٠ هاتف محمول و ٣٠٠ كيلو بلاستيك و ماكينه وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.



بمواجهته اعترف باستيراد قطع غيار ومستلزمات الهواتف المحمولة بقصد تجميعها واعادة تصنيعها كهواتف محمولة وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، جار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة .

