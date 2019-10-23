وزيرة الهجرة: عرض توصيات مؤتمر مصر تستطيع على رئيس الوزراء قريبًا

ترأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء؛ وذلك لمناقشة عددٍ من الملفات والقضايا ذات الأولوية التي تهم المواطنين، والتي تستهدف مواصلة العمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة إليهم.



خلال اجتماع مجلس الوزراء، أشارت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى أن مؤتمر " مصر تستطيع بالاستثمار " شهد حضورًا مكثفًا من جانب المستثمرين بالخارج؛ إذ حضر جلسات المؤتمر 65 مستثمرًا متخصصين في قطاعات مختلفة مثل: الاستثمار العقاري، والصحي، والتعليمي، والمناطق اللوجستية وغيرها من القطاعات، وحظي بعض هؤلاء المستثمرين بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



ونوهت الوزيرة إلى أنه تم تنظيم زيارات لهؤلاء المستثمرين لمدن : العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة والجلالة، حيث أبدى المستثمرون سعادتهم وانبهارهم بما رأوه من قفزات هائلة في مسار التنمية الشاملة التي تقوم بها مصر في الوقت الراهن.



وقالت الوزيرة إن المؤتمر أسفر عن عددٍ من التوصيات سيتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء؛ تمهيدًا لرفعها لرئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن أحد المستثمرين ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يعقد المؤتمر سنويًا، وهو ما رحب به رئيس الجمهورية، وأبدى موافقته.



ووجهت السفيرة نبيلة مكرم الشكر للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، للجهود التي بذلها لتأمين هذا المؤتمر وإخراجه بصورة مشرفة لمصر.



