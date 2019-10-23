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أخبار العالم

بشهادة موظفيها.. سقطات بي بي سي عرض مستمر

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 01:49 م
بي بي سي البريطانية
بي بي سي البريطانية
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شيماء مصطفى
تاريخ من السقطات المهنية وخداع المتابعين في أنحاء العالم بالمهنية والحياد، وقعت فيه هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، منذ نشأتها، حتى انكشف أمرها وتحريضها على عدد من الدول العربية والأجنبية.

وفي السطور التالية، نستعرض أبرز السقطات المهنية والعنصرية التي كانت شعار بي بي سي على مدار تغطيتها لعدد من الدول، حيث تتلقى الإذاعة البريطانية، العديد من الشكاوى المتعلقة بتحيزها لفئة ما وتحريضها وعنصريتها على دولة بعينها أو شخص بعينه.

وقال مركز الدراسات السياسية في المملكة المتحدة، إنه منذ منتصف الثمانينيات، تعرضت "بي بي سي" لانتقادات بسبب تحيزها الواضح ضد أولئك الذين ينتمون إلى اليمين الوسط، مثل الكاتب البريطاني أنتوني جاي، الذي كان موظفًا بها أيضًا، ورئيس تحرير الإذاعة بأمريكا الشمالية جاستن ويب.

كما اتهمت بي بي سي بالعنصرية، في تغطيتها لخطاب ألقاه الممثل السير ليني هنري، حيث قال إن الإقليات العرقية تعاني من عدم الظهور في الكوميديا التلفزيونية، وأن القليل فقط أصبحوا يمثلون خلال 32 عامًا في التلفزيون.

ووصف المنتج الإذاعي جيمي ماكجفرن، في مقابلة أجريت معه عام 2007، هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بأنها "واحدة من أكثر المؤسسات عنصرية في إنجلترا".

وأكد راجح عمر، الصحفي البريطاني المولود في الصومال والمراسل السابق لـ بي بي سي، أنه أطلق على "بي بي سي" "مقر الرجل الأبيض" بعد استقالته للانضمام إلى الجزيرة في عام 2006، بسبب عنصريتها ضد ذوات البشرة السمراء.

ولدى هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، قانون ملزم بتعيين موظفين قلة من الأقليات، أو ذوات عرقية سوداء، وكان هدفها الوصول لتعيين 12% فقط منهم في عام 2012.
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