لدعم الإبداع بين مصر وصربيا.. رئيس حكومة فويفودينا يلتقي وزيرة الثقافة

استقبل رئيس حكومة مقاطعة فويفودينا جوران ميروفيتش، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، خلال زيارتها الرسمية للمقاطعة؛ حيث عقدا اجتماعًا تناول تعزيز ودعم العلاقات بين البلدين.





وبحسب بيان، اتفق الطرفان على أن الثقافة هي الجزء الأساسي من هوية كل دولة، وقال ميروفيتش، إن "مصر لديها إمكانات تنموية كبيرة ونسعى لتعزيز التعاون بين المؤسسات المصرية والصربية، ونريد الاستمرار في هذا الطريق الذي يدعم ويعمق التواصل بين البلدين".





وأشار إلى قوة وفاعلية العلاقات لأول مرة منذ ما يزيد عن ٣٠ عاما؛ مؤكدا أن مصر دولة كبيرة لها ثقلها العالمي بإعتبارها من أقدم حضارات الأرض لذلك فهي دولة مهمة لنا وتابع أن مشاركة وحضور مصر في الفعاليات الخاصة بإختيار نوفي ساد عاصمة للثقافة يعد إضافة فاعلة لثراء الثقافة والفن المصري موضحا أن المدينة تضم أقدم المؤسسات الثقافية الصربية ومسرحا يعود تاريخه إلى عام ١٨٦٥ وكانت مقرا للنشر والكتاب كما لعبت دورا مؤثرا في الحركة الثقافية بصربيا.





وأعرب عن استعداده لدعم التعاون وتبادل الخبرات بين الفنانين والمبدعين في الدولتين لأن الثقافة هي أفضل طريق للتواصل بين الشعوب.



