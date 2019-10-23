تقرير جديد يكشف عن تحركات قطر لدعم جماعات الإرهاب في أفريقيا.. فيديو

كشف تقرير بالفيديو، أعدته مؤسسة ماعت، عن الدور الذي تلعبه قطر ونظام تميم بن حمد في دعم التنظيمات الإرهابية في القارة الافريقية ، من خلال تمويل عناصر هذه الجماعات الإرهابية لارتكاب الجرائم وتنفيذ العمليات الإرهابية في القارة.



أكد التقرير أن قطر وسعت من أنشطتها التخريبية في القارة السمراء، وقام رجالها بتنفيذ تفجيرات في الصومال ،وعدد آخر من خلال العناصر الارهابية التي تدعمها هناك، لافتا أن قطر هي من تمول جماعة أنصار الاسلامية في منطقة الصحراء بافريقيا، وأن التمويل يتم من خلال أنشطة تنموية واغاثية عبر منظمات قطر الخيرية.



وأوضح التقرير، أن قطر هي من دعمت تفجيرات وقعت في بوركينا فاسو، عبر جماعة أنصار الإسلام التي تدعمها، إضافة الى سعي قطر لتوسيع أنشطتها في بوركينا فاسو ، الأمر الذي يعد خطرا علي القارة، وخاصة في ظل الدعم الدائم الذي تقدمه قطر للارهاب في المنطقة ، وذلك من خلال مؤسسة قطر .





