بدون ألوان صاخبة.. تعرفي على موضة مكياج شتاء 2019

ميك أب الشتاء يختلف عن أي فصل آخر، فهو يتميز بألوان خاصة دون الفصول الأخرى، فتعرفي على موضة الشتاء لخبير التجميل محمود رشاد خلال لقائه مع رضوى الشربيني في برنامج هي وبس.



وتعتمد موضة شتاء 2019 على التالي:



* تعتمد موضة ميك أب الشتاء على الألوان الخفيفة الترابية او ما تسمى بـ"النود"، كما يكون الكاشمير من أبرز الالوان التي تتواجد في موضة هذا الشتاء، كما تعطي الالوان الدافئة مثل البني والبيج مظهرًا جذابًا وأنيقا.



* كما يعتمد ميك أب العين على استخدام الألوان القاتمة مثل الأزرق الغامق، والاخضر الزيتي، والبرتقالي.



* أما عن عن ميك أب الحواجب فتتميز في ذلك الفصل بكونها طبيعية وعدم وضع أي من المستحضرات التجميلية عليها.



* كما نصح خبير التجميل الفتيات بالحفاظ على البشرة صافية لتعطي مظهرا جذابا، دون الاعتماد على الالوان الصاخبة.

