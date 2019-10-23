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السيسي: النهوض بشبكة البنية التحتية في أفريقيا مسألة حيوية لتحقيق التكامل والنمو

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 02:07 م
الرئيس السيسي خلال
الرئيس السيسي خلال كلمته قمةصغرة مع رؤساءالتجمعات الاقتصادية
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هاني حسين
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن هناك تواصلا للجهود لتنفيذ مشروعات البنية التحتية الأفريقية والربط البحري والبري بين دولنا لتحقيق الاستفادة من الموارد والثروات الكامنة في قارتنا الواعدة.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بقمة مصغرة مع رؤساء التجمعات الاقتصادية الأفريقية:" أؤكد أن التجمعات الاقتصادية الإقليمية تقوم بدور للترابط بين دول القارة مما يجعلها ركائز للعمل الإفريقي المشترك".

وأكمل الرئيس السيسي: "النهوض بشبكة البنية التحتية للنقل والاتصال في أفريقيا يعد مسألة حيوية لتحقيق التكامل والنمو المنشود على المستوى الإقليمي والقاري نظرا لأهمية البنية التحتية في تسهيل حركة البضائع مما ينعكس على التجارة والاستثمار".

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