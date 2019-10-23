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اقتصاد

خدمات| خطوات تظلمات التموين بسبب فاتورة محمول والحيازة الزراعية

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 02:13 م
بطاقة التموين
بطاقة التموين
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محمد صبيح
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن المستندات المطلوبة لقبول تظلمات التموين خلال شهر سبتمبر الجاري وحتى نهاية أكتوبر المقبل.

الإجراءات الواجب اتباعها:

يتقدم المواطن بمكتب التموين بتظلم مؤيد بالمستندات الدالة على صحة البيانات المدونة.

يقوم مكتب التموين بمراجعة التظلمات المقدمة من المواطنين وتسجيلها على النظام (موقع دعم مصر)، موضحا به (الرقم القومي - رقم المحمول - رقم البطاقة الذكية - نوع التظلم).

يقوم المكتب بإرسال تلك الكشوف المعتمدة من رئيس المكتب التمويني إلى مديرية التموين على أن ترسل أسبوعيا إلى ديوان عام الوزارة ومرفق بها "سي دي".

المستندات المطلوبة:

تظلمات الحيازة الزراعية

شهادة معتمدة من الجمعية الزراعية التابع لها صاحب البطاقة التموينية توضح مدى حيازته لأرض زراعية من عدمه ومساحة الحيازة

صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها

تظلمات مصاريف مدارس عالية

شهادة معتمدة من المدرسة التي بها الأبناء توضح قيمة المصاريف السنوية المدفوعة لكل ابن

صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها

وصرح اللواء الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين، بأنه تم فتح باب التظلمات للمحذوفين من البطاقات التموينية حتى نهاية أكتوبر الجاري.

وأوضح أن وزير التموين اتخذ هذا القرار عقب ورود شكاوى عديدة بسبب الحذف فقرر فتح باب التظلمات بدء من الغد لمدة تزيد عن 40 يومًا وبالتحديد حتى نهاية أكتوبر.

واعتبرها فرصة لكل متظلم لتقديم طلب بهذا الشأن على موقع الوزارة، علمًا بأن هناك لجنة على أعلى مستوى تتولى البت في أحقية المواطن في الدعم التمويني من عدمه، ومن يثبت أحقيته يعاد إلى المنظومة.

وتابع أن الوزارة لا تستهدف خفض الدعم أو حجبه إنما تستهدف إعادة إدارة المنظومة بحيث يصل الدعم لمستحقيه، ولا نية حاليًا لحذف أي مواطن من منظومة الخبز.
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