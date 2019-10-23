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رياضة

محمد صلاح يكشف حقيقة مفاوضات الترسانة .. ورئيس السويس يرفض رحيله

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 02:38 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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عبدالله هشام
أكد محمد صلاح المدير الفني لفريق منتخب السويس استمراره في قيادة الفريق بدوري القسم الثاني من أجل تحقيق حلم الجماهير بالصعود للدوري الممتاز في الموسم الجديد.

وأضاف صلاح في تصريحات لـ"صدي البلد": لم أكمل شهر مع منتخب السويس ولن ارحل عنهم وحاليا انا متواجد في التمرين الخاص بالفريق الأول استعدادا للمباريات .

على صعيد آخر أكد محمد هلال رئيس نادي منتخب السويس في تصريحات لـ"صدي البلد" أن محمد صلاح المدير الفني مستمر مع الفريق الاول ويحترم تعاقده معنا.

يأتى ذلك بعد تردد أنباء ان كريم حسن شحاته مدير الكرة بنادي الترسانة فتح باب المفاوضات مع صلاح بعد رحيل علاء ميهوب عن تدريب الشواكيش أمس.
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