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مصر في دورة الألعاب العالمية العسكرية بالصين | القوات المسلحة تشارك ببعثة رياضية .. و 10 آلاف من 100 دولة ينافسون حتى نهاية أكتوبر

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 05:46 م
القوات المسلحة
القوات المسلحة
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محمد ابراهيم
بعثة المنتخبات العسكرية الرياضية المصرية تشارك بدورة الألعاب العالمية
الدورة تُقام فى مدينة ووهان الصينية و تستمر حتى نهاية أكتوبر 
مشاركة نحو 10 آلاف رياضى من أكثر من 100 دولة فى الدورة
جهاز الرياضة للقوات المسلحة قام بالإعداد والتجهيز الجيد للمشاركين

تشارك بعثة المنتخبات العسكرية الرياضية المصرية فى فعاليات دورة الألعاب العالمية العسكرية السابعة والتى تُقام فى مدينة ( ووهان ) بجمهورية الصين الشعبية والتى تستمر حتى نهاية أكتوبر الجاري.

أُقيمت مراسم الإفتتاح الرسمية لدورة الألعاب بحضور رئيس جمهورية الصين الشعبية ، والتي بدأت بعرض مرور الدول المشاركة فى الدورة ، وقد تضمن الإفتتاح العديد من الفقرات الفنية والتاريخية والعروض العسكرية ، وألقى رئيس جمهورية الصين الشعبية كلمة رحب فيها بالدول المشاركة متمنيًا التوفيق لجميع الفرق المتنافسة.

وتقام الدورة بمشاركة نحو 10 آلاف رياضى من أكثر من 100 دولة أعضاء فى الإتحاد الدولى للرياضة العسكرية.

وتشارك بعثة منتخب مصر العسكرى فى ألعاب " كرة القدم والسباحة والمصارعة والملاكمة والجودو والتايكوندو والعاب القوى والخماسى الحديث " ، وقد قام جهاز الرياضة للقوات المسلحة بالإعداد والتجهيز الجيد للمشاركين كما قام بإنتقاء أفضل العناصر للمشاركة فى الدورة وعقد المعسكرات الرياضية المختلفة لرفع مستوى الفرق المشاركة.

يذكر أن لاعبي المؤسسة العسكرية حققوا العديد من الإنجازات والبطولات خلال الفترة الماضية وساهموا فى رفع العلم المصرى عاليًا فى كافه المحافل الرياضية الاقليمية والدولية.

يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المنظومة الرياضية وبناء جيل من الأبطال الرياضيين القادرين على المشاركة فى مختلف المنافسات الرياضية المحلية والاقليمية والدولية.
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مصر تشارك في دورة الألعاب العالمية العسكرية السابعة بالصين

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