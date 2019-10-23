رجل يخطف امرأتين ويغتصبهما لمدة أسبوع في دبي

عقدت هيئة محكمة دبي الابتدائية جلسة محاكمة لرجل بعد اتهامه بمواعدة امرأتين والتغرير بهما ودعوتهما إلى شقته وحبسهما ليتناوب اغتصابهما على مدار خمس مرات على مدى أسبوع.



تفاصيل الواقعة تكاد لا تصدق، ولكن القضية المنظورة أمام القضاء في إمارة دبي، نشرتها اليوم صحيفة «ذا جلف نيوز» المتهم فيها رجل نيجيري الجنسية، بالغ من العمر 32 عامًا، حكم عليه سابقا في شهر مايو الماضي بالسجن لمدة عام، وبعد انقضائها ترحيله من دولة الإمارات العربية المتحدة؛ لاتهامه في قضية اغتصاب امرأة صربية تبلغ من العمر 53 عامًا والاعتداء عليها بدنيًا



وووفقا للصحيفة، فإن المتهم ذاته مثل أمام المحكمة للمرة الثانية أمس الثلاثاء، في دبي؛ حيث يواجه اتهاما مماثلا باغتصاب امرأة أوكرانية تبلغ من العمر 33 عامًا، خمس مرات.



وفقًا للسجلات الرسمية، استخدم المدعى عليه طريقة خادعة للتعارف على ضحيتيه لجذب كلتا المرأتين إلى شقته خلال أسبوع واحد في يناير 2019.



شهدت الضحية الأوكرانية أن المدعى عليه أعلن رغبته في مقابلتها على مقهى في مرسى دبي قبل إقناعها بالذهاب إلى شقته.



أسلوب الإغراء الذي اتبعه عبر حسابه الذي استغله في الدردشة معها على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، كشفته ضحيته قائلة: قابلته على منصة احدى وسائل الإعلام الاجتماعية وطلب مقابلتي.



وأضاف: في هذا اليوم وصل في سيارة أجرة ثم أخذني إلى شقته في البرشاء، وقالت الضحية «لقد هددني بحقنة».



وادعت أن أحدا لم يكن حولهما عندما صرخت طلبا للمساعدة وذهبت معه إلى الشقة حيث هددها بسكين.



وأضافت: «كان يتأكد من أن الموسيقى صاخبة، كي لا يسمعني أحد وأنا أصرخ، ثم اغتصبني داخل غرفة النوم».



وتابعت: لم يسمح لي بالمغادرة وكرر اغتصابي أربع مرات تالية، ثم طلب مني مغادرة الشقة، وبعد ذلك أبلغت مركز شرطة البرشاء بحادث الاختطاف والاغتصاب



وفي المحكمة، اتهمت الهيئة القضائية المدعى عليه بخطف الضحية واغتصابها، وأجرت اختبارا لتحليل الـ DNA لبيان صحة ادعاء الضحية



وقال ممثل النيابة للمحكمة إن تفاصيل وظروف الجريمتين متشابهة للغاية والمرأة ليست لها أي علاقة ولا معرفة سابقة بالمتهم.



وأنكر المدعى عليه التهم المنسوبة إليه وزعم بأنه كان مدمنًا وتعافى لكنه لم يكن لديه علاج



وقال المدعى عليه في قاعة المحكمة «لم اغتصب أحدًا، فما هي المحقنة التي يتحدثون عنها؟» وأجلت المحكمة جلسة 3 نوفمبر لاستكمال القضية.