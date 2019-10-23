وزيرة التضامن تعتمد ميزانية بنك ناصر الاجتماعي بـ 17.87 مليار جنيه .. وتعاون مع شركة كريم للنقل التشاركي لتمويل تمليك السيارات والدراجات النارية بأرباح تفوق المليار

وزيرة التضامن الاجتماعي :

المؤشرات المالية لأداء أعمال بنك ناصر الاجتماعي اظهرت نموًا ملحوظًا

إجمالي ميزانية البنك 17.87مليار جنيه

حققنا زيادة قدرها 1.93 مليار جنيه عن العام المالي السابق

البنك في مصاف البنوك القوية رغم سياسة البنك الغالب عليها الشق الاجتماعي

عضو مجلس إدارة البنك : الأرباح ارتفعت الي 1.08 مليار جنيه



أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي ، اعتماد ميزانية البنك عن العام المالي 2018 / 2019.



وبحسب بيان، أشارت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي خلال اجتماع مجلس إدارة البنك إلى أن المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك اظهرت نموًا ملحوظًا فى جميع قطاعات الأعمال بالبنك خلال العام المالي2018/ 2019، حيث بلغ إجمالي ميزانية البنك 17.87مليار جنيه بزيادة قدرها 1.93 مليار جنيه عن العام المالي السابق بنسبة تطور 12% مما يضع البنك في مصاف البنوك القوية رغم سياسة البنك الغالب عليها الشق الاجتماعي.



وذكرت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي أنه في سبيل تحقيق التنمية الاجتماعية للمواطنين وبصفة خاصة الفئات الاولي بالرعاية فقد بلغ المنصرف في مجالات نشاط التكافل الاجتماعي للبنك مبلغ 1.03مليار جنيه لـ 1.8 مليون مستفيد كما تم منح إعانات ومساعدات نقدية وعينية للأسر الاكثر احتياجًا بمبلغ 55.4 مليون جنيه لـ 57794 مستفيدا وتم منح قروض حسنة لمحدودي الدخل بدون عائد وبشروط ميسرة بمبلغ 393.3 مليون جنيه، لـ 43680 مستفيدا، كما بلغت مصارف الزكاة بالبنك مبلغ 581 مليون جنيه لـ 1.722.542 مستفيدا.



وفي ذات السياق صرح الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب أن العام المالى 2018/2019 يعد نقطة تحول كبيرة فى نتائج اعمال البنك تخلله عدد من الإنجازات فى مختلف مجالات العمل حيث ارتفعت أرباح البنك الي مبلغ 1.08مليار جنيه في مقابل 736 مليون جنيه للفترة المماثلة من العام السابق بزيادة قدرها 345 مليون جنيه بنسبه 47% كما شهدت ودائع العملاء نسبة تطور 21% لتصل إلى مبلغ 6.37 مليار جنيه مقابل 5.26 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي.



كما بلغ إجمالي المنصرف من التمويلات المختلفة التي قدمها البنك لعملائة 8.43 مليار جنيه منها منح تمويلات اسكان لفئه محدودي الدخل بمبلغ 5 مليارات جنيه لـ 91288 مستفيدا كما تم منح تمويلات استثمارية وتحسين الدخل لأصحاب المشروعات الصغيرة الجديدة لخلق فرص عمل جديدة و تحسين مستوى المعيشة بمبلغ 3.28 مليار جنيه لعدد 71721 مستفيدا وتمويل عمليات شراء وسائل النقل والانتقال المختلفة بمبلغ 197.6 مليون جنيه حيث يقوم البنك بتمويل شراء السيارات الخاصة والأجرة والنقل مقابل دفع مقدم بسيط 20% من قيمة التمويل وبآجال سداد طويلة تصل إلى 90 شهرًا.



واضاف فاروق أنه خلال الاجتماع تم مناقشة عرض مقدم بشأن تعاون البنك مع شركة كريم للنقل التشاركي لإتاحة تمويل تمليك السيارات والدراجات النارية لعملاء الشركة المستوفين شروط العمل لديهم من ذوي الإعاقة والاشخاص الطبيعيين مع منح امتيازات خاصة لذوي الإعاقة.