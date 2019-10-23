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برلمان

نائبة:كلمة السيسي في سوتشي تعكس حرص مصر على تعزيز التنمية في أفريقيا

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 02:51 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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فريدة محمد

أشادت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بكلمة الرئيس السيسي خلال الجلسة الافتتاحية في القمة الأفريقية الروسية بمدينة سوتشي الروسية، مؤكدة أنها عكست حرص الدولة المصرية على تعزيز قدرات وإمكانات الدول الأفريقية ودعم الشراكة مع روسيا في سبيل تحقيق هذا الغرض.

وأشارت عضو البرلمان فى بيان صحفى لها إلى أن المنتدى الاقتصادي الروسي المنعقد حاليا يتيح الفرصة أمام الاستثمار والتجارة مع أفريقيا، ويسهم في دفع مسيرة التنمية في القارة الأفريقية، كما يدعم التعاون الاقتصادي مع الدولة الروسية.

وطالبت ثابت ببحث فرص حقيقية لجميع مؤسسات القطاع الخاص والشركات الروسية للتعاون والاستثمار في أفريقيا، لما له من عوائد إيجابية على الجميع.

ولفتت إلى أن كلمة الرئيس تعكس حرص مصر الكامل على التنسيق الكامل مع الجانب الروسى لإنجاح القمة الأفريقية الروسية والمنتدى الاقتصادى فى ضوء المشاركة الكبيرة من الدول الأفريقية.
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