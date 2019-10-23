التضامن الاجتماعي: وضع حجر أساس مشروع تطوير مؤسسة التثقيف الفكري للفتيات غدا

تضع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى غد "الخميس" حجر الأساس لمشروع تطوير مؤسسة التثقيف الفكرى للفتيات بمصر القديمة حيث يهدف التطوير اقامة مجمع متكامل اجتماعى وثقافى وعلاجى وترفيهى للفتيات من ذوى الاعاقة الذهنية بقيمة اجمالية تقدر ب 84 مليون جنيه.



ويحضر الاحتفالية عدد من نواب مجلس النواب والجمعيات العاملة فى مجال الاعاقة الذهنية وخبراء العمل فى مجال الاعاقة.



يستهدف المشروع زيادة السعة الاستيعابية من 60 الى 120 سريرا واعادة توزيع المبانى وتصميم الفراغات بالموقع باستخدام اكواد الاعاقة الذهنية والحركية والحماية المدنية وعكس روح الابداع والتميز وذلك فى اطار التطوير للخدمات المقدمة .



كما تشهد والى افتتاح معرضا لمنتجات أبناء مؤسسات الإعاقة الذهنية التابعة للمؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع والاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة فى عروض فنية من تقديم وبمشاركة 200 ابنا وابنة من المعاقين ذهنيا فى استعراضات واغاني وطنية .



يذكر ان مؤسسة التثقيف الفكرى للفتيات بمصر القديمة والتي تقع على مساحة واحد ونصف فدان هى إحدى ثمان مؤسسات تابعة للمؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى تعمل المؤسسة من خلالها على تقديم الرعاية للفئات الخاصة والمعاقين ذهنيا من خلال رعاية وتدريب ذوى الاحتياجات الخاصة عبر برامج متخصصة ومتطورة تمكنهم من الدمج فى المجتمع وهى مؤسستى التثقيف الفكرى و الرعاية الذاتية بالمرج ومؤسستى التثقيف الفكرى و الأحداث الضالين بالجيزة ومؤسسة التثقيف الفكرى للفتيات بحلوان ومؤسسة التثقيف الفكرى بحدائق القبة ومؤسسة ضعيفات العقل بمصر القديمة والمجمع الشامل لخدمات الإعاقة بعين شمس والذى يضم مؤسسة تثقيف فكرى ومركز علاج وتاهيل حالات التوحد ومركز علاج وتاهيل حالات الشلل الدماغى ومركز للعلاج طبيعى واخر لتدريب الابناء المعاقين ذهنيا والحضانة الدامجة