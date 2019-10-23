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تعليم

أخبار التعليم.. المجلس الأعلى للجامعات يكشف الحقائق الكاملة لمشروع القانون المقترح للتعاقد مع الهيئة المعاونة.. تعليمات بفصل الكهرباء عن الفصول وتغطية الأسلاك المكشوفة بالمدارس

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 04:21 م
قسم التعليم
نشر موقع "صدى البلد" اليوم، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.

وينشر موقع "صدى البلد"، موجزًا لأهم أنباء التعليم المنشورة اليوم:

اعتماد أكبر حركة ترقيات للعاملين بجامعة القاهرة في يناير المقبل

تعليم بورسعيد: تعطيل الدراسة في 3 قرى اليوم ورفع الغياب بالمدارس

طوارئ في المدارس: تعليمات بفصل الكهرباء عن الفصول وتغطية الأسلاك المكشوفة.. وتنبيه الطلاب بعدم لمس أعمدة الإنارة

المجلس الأعلى للجامعات تكشف الحقائق الكاملة لمشروع القانون المقترح للتعاقد مع الهيئة المعاونة

وزير التعليم يبرز إشادة البنك الدولي بالإجراءات الإصلاحية في مصر

بتكلفة 130 مليون جنيه.. جامعة القاهرة تنتهي من تطوير طوارئ قصر العيني فى يناير

التعليم العالي تحتفل ببدء العام الدراسي الجديد للطلاب الوافدين.. السبت المقبل

جامعة طنطا تفتح أبوابها للتعاون مع دول القارة السمراء: إشادة نيجيرية بمستشفيات جامعية..صور

وزير التعليم العالي: ميكنة أعمال الامتحانات وتحويل الجامعات المصرية الحكومية لجامعات ذكية

الوادي الجديد: 20 ألف جنيه دعما لمدرسة لإنشاء مظلات للطلاب

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