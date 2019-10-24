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برلمان

طلب إحاطة لوزيرة السياحة بشأن تأخر الانتهاء من مسار العائلة المقدسة

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 02:14 ص
مسار العائلة المقدسة
مسار العائلة المقدسة
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معتز الخصوصى
قال النائب أمين مسعود، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، إنه سيتقدم بطلب إحاطة موجه إلى الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة؛ بشأن أسباب تأخر الانتهاء من مسار العائلة المقدسة.

وأشار النائب أمين مسعود، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أننا نسمع عن مسار العائلة المقدسة منذ حوالى عشر سنوات، ولكن لم يتم تنفيذه حتى الآن، فى ظل تقاعس المسئولين عن الانتهاء منه.

كان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان أمس بعد انعقاد استمر قرابة 7 ساعات، حيث من المقرر أن يعود المجلس للانعقاد الأحد في 3 نوفمبر المقبل.

شهدت الجلسة مناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة الموجهة لوزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، وتم خلالها استعراض كافة المشكلات الخاصة بالصرف الصحي ومياه الشرب، وكذلك الإسكان الاجتماعي.

وأمام اعتراض بعض النواب، لعدم الحصول على الكلمة وعرض مشكلاتهم، أكد الدكتور علي عبد العال، أنه سيكون هناك جلسة أخرى لوزير الإسكان، لعرض كافة المشكلات.

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