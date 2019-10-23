شاهد| النقاط العسكرية الكردية بعد إخلائها تنفيذا للاتفاق الروسي التركي

نشرت قناة روسيا اليوم صورا حصرية تظهر نقطة عسكرية تابعة للوحدات الكردية على الحدود التركية، بعد أن تم إخلائها تماما تنفيذا لإتفاق الهدنة ما بين مدينتي عامودا والدرباسية في سوريا.





وعقد الرئيسان فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء، قمة روسية تركية في مدينة سوتشي، وأعلنا التوصل لاتفاق يتضمن نشر حرس الحدود السوري والشرطة العسكرية الروسية على الحدود مع تركيا، وسحب المسلحين الأكراد لمسافة 30 كيلومترا عن الحدود التركية خلال 150 ساعة.





تجري تركيا منذ 9 أكتوبر الجاري عملية "نبع السلام" العسكرية ضد الوحدات الكردية شمال شرق تركيا.



