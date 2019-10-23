Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شاهد| النقاط العسكرية الكردية بعد إخلائها تنفيذا للاتفاق الروسي التركي

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 02:41 م
النقاط العسكرية الكردية
النقاط العسكرية الكردية بعد إخلاءها تنفيذا للاتفاق الروسي ال
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
نشرت قناة روسيا اليوم صورا حصرية تظهر نقطة عسكرية تابعة للوحدات الكردية على الحدود التركية، بعد أن تم إخلائها تماما تنفيذا لإتفاق الهدنة ما بين مدينتي عامودا والدرباسية في سوريا.

وعقد الرئيسان فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء، قمة روسية تركية في مدينة سوتشي، وأعلنا التوصل لاتفاق يتضمن نشر حرس الحدود السوري والشرطة العسكرية الروسية على الحدود مع تركيا، وسحب المسلحين الأكراد لمسافة 30 كيلومترا عن الحدود التركية خلال 150 ساعة.

تجري تركيا منذ 9 أكتوبر الجاري عملية "نبع السلام" العسكرية ضد الوحدات الكردية شمال شرق تركيا.

شاهد| النقاط العسكرية الكردية بعد إخلائها تنفيذا للاتفاق الروسي التركي
شاهد| النقاط العسكرية الكردية بعد إخلائها تنفيذا للاتفاق الروسي التركي
شاهد| النقاط العسكرية الكردية بعد إخلائها تنفيذا للاتفاق الروسي التركي
شاهد| النقاط العسكرية الكردية بعد إخلائها تنفيذا للاتفاق الروسي التركي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التفاصيل الكاملة للاتفاق التركي الأمريكي لإنهاء العملية العسكرية التركية في سوريا

أردوغان: سنحطم رؤوس المقاتلين الأكراد

مخاطر تحيط بهدنة هشة في شمال سوريا.. مناوشات متقطعة بين القوات التركية والأكراد.. أردوغان يهدد باستئناف العملية العسكرية.. ومباحثات مرتقبة بين أنقرة وموسكو

تركيا وروسيا ستبحثان إخراج المسلحين الأكراد من منبج وكوباني بسوريا

بوتين وأردوغان يتوصلان لاتفاق بشأن سوريا

أردوغان وبوتين يتوصلان إلى اتفاق بشأن سوريا.. مذكرة تفاهم روسية تركية للتدابير المشتركة في شمال شرق البلاد.. الأسد يهاتف الرئيس الروسي.. والأخير يؤكد ضرورة خروج القوات التركية من سوريا

ترشيحاتنا

أجازة خاصة لمدرب الأهلي

رفع حالة الطوارئ..ارتباك الحركة المرورية في القليوبية بسبب الأمطار..صور

أجرت حوارا مع الهارب محمد علي.. الأعلى للإعلام يحقق في تجاوزات الـ BBC

سر علاقة أيمن نور بالإخوانية فيروز عبدالحليم.. زواج سري من التميمي لنشر أكاذيب محمد علي

تحول إلى مأتم.. مصرع عروسين في ليلة زفافهما بالغربية

عبدالله السعيد يكشف تفاصيل مواجهته الأولى ضد الأهلي مع بيراميدز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ غوايش وسلاسل ذهب.. منة فضالي بإطلالة غريبة على سجادة حمراء

بدون مكياج.. داليا البحيري تحتفل بعيد ميلادها مع عادل إمام وزوجها

الاختين الحلوين.. إطلالة دنيا وإيمى سمير غانم مع صاحبة السعادة