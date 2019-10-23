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توك شو

عماد الدين حسين: مصر النافذة الكبرى لروسيا في أفريقيا.. فيديو

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 02:39 م
العلاقات المصرية
العلاقات المصرية الروسية
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قسم التوك شو
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن العلاقة بين مصر وروسيا لها تاريخ كبير، حيث بدأت منذ أغسطس 1943، والاتحاد السوفيتي وروسيا مدينان لمصر سياسيًا، لأن مصر كانت السبب في دخول كل من الاتحاد السوفيتي سابقًا وروسيا إلى أفريقيا.

وأضاف عماد الدين حسين، في حواره ببرنامج "صباحك مصري"، الذي يذاع على قناة MBC MASR 2، أنه عند إعلان مصر بناء السد العالي عام 1955، كان البنك الدولي سيقوم بتمويل السد ولكنه امتنع نتيجة تحريض كل من أمريكا وإسرائيل، موضحًا أنه كان لروسيا رد على ذلك فقامت بتوقيع صفقة الأسلحة التشيكية مع مصر.

وأكد عماد الدين حسين، أنه أصبح هناك تعاون كبير بين البلدين؛ روسيا ومصر، ثم أصبحت مصر بمثابة النافذة الكبرى لروسيا في أفريقيا.

وأوضح الكاتب عماد الدين، أن روسيا تاريخيا ساعدت الدول العربية والأفريقية التي أرادت نيل استقلالها، ومنها الجزائر.
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