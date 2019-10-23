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مرأة

سبب صادم لظهور الكدمات وقروح الفم .. تعرفي عليه

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 04:12 م
كدمات
كدمات
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لمياء الياسين
علامات عديدة لنقص الفيتامينات لدى طفلك يجب الانتباه إليها والأنتباه مبكرا قبل تفاقم المشاكل الصحية، إليك أبرز تلك العلامات يقدمها موقع powerofpositivity.

-كدمات
إذا كنت تعاني من كدمات بسيطة جدًا ، فقد تكون تعانى نقص في فيتامين (ج) . تشير الأبحاث إلى أن فيتامين C يمكن أن يؤدي النقص في "C" إلى إضعاف تلك الأوردة وظهور الكدمات.

-شعر هش

ظهور الشعر الهش أو رقيق ناتج عن نقص فيتامين ب أو حمض الفوليك فإن النقص في فيتامين ب 12 والفولات كلاهما من العوامل المحفزة المحتملة لفقدان الشعر

-القروح

القروح البيضاء التي تظهر عادة داخل الفم ترتبط بنقص فيتامين ب 12 وظهور الكثير من القرح
-الإمساك

هناك العديد من الأسباب - على الأقل اثنتي عشرة - سبب لعدم انتظام حركة الأمعاء.وقد يكون لنقص بعض المواد الغذائية وفايتامينات سبب لبطء حركة الامعاء والاصابة بالامساك


- تشنجات العضلات
نقص الكالسيوم والمغنيسيوم يسبب تقلص العضلات، خاصة في الساقين
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