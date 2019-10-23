سبب صادم لظهور الكدمات وقروح الفم .. تعرفي عليه

علامات عديدة لنقص الفيتامينات لدى طفلك يجب الانتباه إليها والأنتباه مبكرا قبل تفاقم المشاكل الصحية، إليك أبرز تلك العلامات يقدمها موقع powerofpositivity.
-كدمات
إذا كنت تعاني من كدمات بسيطة جدًا ، فقد تكون تعانى نقص في فيتامين (ج) . تشير الأبحاث إلى أن فيتامين C يمكن أن يؤدي النقص في "C" إلى إضعاف تلك الأوردة وظهور الكدمات.
-شعر هش
ظهور الشعر الهش أو رقيق ناتج عن نقص فيتامين ب أو حمض الفوليك فإن النقص في فيتامين ب 12 والفولات كلاهما من العوامل المحفزة المحتملة لفقدان الشعر
-القروح
القروح البيضاء التي تظهر عادة داخل الفم ترتبط بنقص فيتامين ب 12 وظهور الكثير من القرح
-الإمساك
هناك العديد من الأسباب - على الأقل اثنتي عشرة - سبب لعدم انتظام حركة الأمعاء.وقد يكون لنقص بعض المواد الغذائية وفايتامينات سبب لبطء حركة الامعاء والاصابة بالامساك
- تشنجات العضلات
نقص الكالسيوم والمغنيسيوم يسبب تقلص العضلات، خاصة في الساقين
-كدمات
إذا كنت تعاني من كدمات بسيطة جدًا ، فقد تكون تعانى نقص في فيتامين (ج) . تشير الأبحاث إلى أن فيتامين C يمكن أن يؤدي النقص في "C" إلى إضعاف تلك الأوردة وظهور الكدمات.
-شعر هش
ظهور الشعر الهش أو رقيق ناتج عن نقص فيتامين ب أو حمض الفوليك فإن النقص في فيتامين ب 12 والفولات كلاهما من العوامل المحفزة المحتملة لفقدان الشعر
-القروح
القروح البيضاء التي تظهر عادة داخل الفم ترتبط بنقص فيتامين ب 12 وظهور الكثير من القرح
-الإمساك
هناك العديد من الأسباب - على الأقل اثنتي عشرة - سبب لعدم انتظام حركة الأمعاء.وقد يكون لنقص بعض المواد الغذائية وفايتامينات سبب لبطء حركة الامعاء والاصابة بالامساك
- تشنجات العضلات
نقص الكالسيوم والمغنيسيوم يسبب تقلص العضلات، خاصة في الساقين