تصرف مفاجئ من مسافر على متن طائرة يثير الاستياء.. لن تصدق ما فعله!

تداول عدد من المواقع الإخبارية العالمية في الآونة الأخيرة لقطة ترصد تصرفًا مفاجئًا وغير مألوف أقدم عليه مسافر أثناء تواجده على متن طائرة، وتسبب في إزعاج بقية الركاب، كما أثار موجة من الاستياء والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.



وكان ذلك المسافر، الذي لم يتم الإشارة إلى هويته، قد قرر أن يستغل الرحلة الجوية كفرصة لـ"تجفيف جواربه"، وقام بتعليقها على نافذة الطائرة في مشهد يكاد لا يُصدق.



وتمت مشاركة اللقطة التي ترصد ذلك التصرف المزعج الذي أقدم عليه المسافر على موقع "إنستجرام"، وكانت مصحوبة بتعليق ساخر جاء فيه "قررت غسل الملابس في الطريق إلى لوس أنجلوس!"، ولاقت اللقطة تفاعلًا كبيرًا من قبل الرواد، وتم تداولها بشكل واسع، وفقًا لما ورد في تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.



وانتقد العديد من الرواد ما فعله ذلك المسافر، وأعربوا عن استيائهم منه، كما وصفوا تصرفه بـ"الصادم" و"المقزز"، مؤكدين على أنه لا يوجد أي مبرر للقيام بمثل هذا التصرف.



ولم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن المسافر أو الرحلة الجوية التي شهدت هذه الواقعة.